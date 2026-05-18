Інтерфакс-Україна
Політика
10:43 18.05.2026

Голова комітету Ради: Урядовий проєкт Антикорупційної стратегії не враховує євроінтеграційні обіцянки комюніке "Качки-Кос"

Голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна вважає, що урядовий проєкт Антикорупційної стратегії на 2026-2030 року не враховує положення так званого комюніке "Качки-Кос" і суперечить проміжним бенчмаркам для перемовин про вступ України до Європейського Союзу.

"Уряд під головуванням Юлії Свириденко начхав на ключові євроінтеграційні обіцянки із комюніке Качки-Кос. Подавши свій проєкт антикорупційної стратегії, уряд не лише не включив туди ані реформу призначення генерального прокурора, ані незалежний конкурс для обрання керівника ДБР. На фоні підозри Єрмаку уряд ще й виключив із тексту стратегії надання САП можливості здійснювати процесуальні дії без погодження із генеральним прокурором.  Зробити це саме зараз – ганебний абсурд", – написала Радіна в мережі Facebook.

Вона нагадала, що так зване "комюніке Качки-Кос" із 10 пунктів з’явилося в грудні 2025 року як антикризовий захід і спроба відновити довіру після скандалу з законодавчими ініціативами про незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"І саме зараз, на фоні появи нових "плівок", підозри Єрмаку і відчайдушних спроб зібрати йому на заставу, уряд вирішив начхати і на міжнародні домовленості, і на можливі репутаційні ризики для країни. Вочевидь, прем’єрці і КМУ важливіше зберегти вплив "своїх" кравченків та сухачових, аніж рештки поваги", – додала вона.

На думку Радіної, уряд таким чином діє всупереч проміжним бенчмаркам для перемовин про вступ України до ЄС, які є офіційними вимогами. 

"Уряд не зміг задекларувати навіть намір виконувати ключові вимоги ЄС. Навіть у такому візійному документі, як антикорупційна стратегія", – заявила голова комітету.

Як повідомлялося, раніше пресслужба НАЗК повідомила, що на розгляд Верховної Ради було подано два проєкти Антикорупційної стратегії на 2026-2030 рр., кожен з яких ґрунтується на базовому законопроєкті, розробленому та оприлюдненому Національним агентством з питань запобігання корупції на початку квітня. Зокрема проєкти документів надійшли від Кабінету міністрів і голови комітету Ради з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної.

У спільній заяві комісара з питань розширення Марти Кос та віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки за підсумками неформального засідання міністрів у справах Європи в грудні 2025 року йшлося, що Україна має вжити низку заходів реалізації антикорупційної політики та політики верховенства права в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступного 2026 року, зокрема, прийняти комплексні зміни до Кримінального процесуального кодексу та іншого законодавства.

Також передбачалося, що Україна сприяти посиленню незалежності НАБУ і САП та захисту їхньої юрисдикції від обходу та неналежного впливу шляхом чіткого розмежування слідчих повноважень між органами досудового розслідування та встановлення чітких правил щодо запобігання та врегулювання конфліктів юрисдикції у кримінальному провадженні, а також сприяти розширенню юрисдикції НАБУ та САП на всі посади з високим рівнем ризику на основі наявної незалежної оцінки.

