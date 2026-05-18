Інтерфакс-Україна
Політика
09:12 18.05.2026

Україна та Угорщина проведуть консультації на рівні експертів щодо угорської меншини на Закарпатті – Сибіга після розмови з Орбан

1 хв читати
Україна та Угорщина проведуть консультації на рівні експертів щодо угорської меншини на Закарпатті – Сибіга після розмови з Орбан
Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів конструктивну та змістовну телефонну розмову з віцепрем’єр-міністром та міністром закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. Вони домовилися провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів вже цього тижня.

"Я подякував своїй колезі за принципову та оперативну реакцію угорського уряду на останні російські удари по Україні. Я ще раз підтвердив, що Україна готова без зволікань відкрити нову, взаємовигідну сторінку в українсько-угорських відносинах", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Він наголосив, що Україна готова співпрацювати з новим угорським урядом з усіх питань двостороннього порядку денного, включаючи тему національних меншин, з метою відновлення довіри та добросусідських відносин між країнами.

"Ми домовилися провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів вже цього тижня, щоб знайти практичні та надійні рішення для угорської меншини в Закарпатській області, що принесе користь обом країнам та нашим двостороннім відносинам. Наша мета – забезпечити дотримання європейських стандартів та практик", – повідомив міністр.

Сторони також обговорили ширше регіональне, європейське та міжнародне питання.

Також Сибіга торкнувся питання шляху вступу України до ЄС та ще раз наголосив на нашій готовності до якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів.

Теги: #орбан_аніта #сибіга #консультації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:01 17.05.2026
Сибіга засудив атаку безпілотника на атомну електростанцію в ОАЕ

Сибіга засудив атаку безпілотника на атомну електростанцію в ОАЕ

18:59 17.05.2026
Сибіга: Казахстан є ключовим партнером України в Центральній Азії у логістиці, енергетиці та відбудові

Сибіга: Казахстан є ключовим партнером України в Центральній Азії у логістиці, енергетиці та відбудові

21:44 15.05.2026
Сибіга привітав Фуада Хусейна з повторним призначенням главою МЗС Іраку

Сибіга привітав Фуада Хусейна з повторним призначенням главою МЗС Іраку

14:42 15.05.2026
Сибіга про зустріч із главою МЗС Грузії: продовжуємо розвивати прагматичний і конструктивний українсько-грузинський діалог

Сибіга про зустріч із главою МЗС Грузії: продовжуємо розвивати прагматичний і конструктивний українсько-грузинський діалог

13:46 15.05.2026
Українсько-турецькі політичні консультації підтвердили готовність до поглиблення стратегічного партнерства – МЗС

Українсько-турецькі політичні консультації підтвердили готовність до поглиблення стратегічного партнерства – МЗС

10:46 15.05.2026
Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

18:18 14.05.2026
Сибіга 14-15 травня перебуватиме з візитом у Молдові

Сибіга 14-15 травня перебуватиме з візитом у Молдові

17:29 14.05.2026
Україна ініціює засідання Радбезу ООН після масованої атаки РФ – Сибіга

Україна ініціює засідання Радбезу ООН після масованої атаки РФ – Сибіга

08:23 14.05.2026
Сибіга: Путін атакував Україну у той час, коли лідери двох наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир

Сибіга: Путін атакував Україну у той час, коли лідери двох наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир

15:23 13.05.2026
ЄС офіційно приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ – Сибіга

ЄС офіційно приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

ОСТАННЄ

За крихкого миру в Україні у Європі до 2029р залишаться 56% біженців, за продовження війни – 99% – ООН

Зміни на фронті в Україні змінили парадигму способів ведення війни – Залужний на безпековій Lennart Meri Conference

Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з РФ та Білорусі, дозволивши виступи під національними прапорами – ЦПД

Стармер заявив близьким соратникам про намір піти у відставку та оголосити графік передачі влади – ЗМІ

Politico: Тайвань заявив Трампу, що країна суверенна та незалежна

Демократія в Україні має здорову імунну систему, здатну боротись із корупцією, переконаний Порошенко

Засідання Ради Україна-НАТО пройде у форматі неформальної вечері 21 травня

Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

Ізраїль не дозволив розвантажувати українське зерно з окупованих територій, судно вже в Туреччині – посол Корнійчук

Кулеба та керівник Palantir Europe обговорили залучення цифрових технологій, зокрема ШІ, для посилення стійкості критичної інфраструктури України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА