Україна та Угорщина проведуть консультації на рівні експертів щодо угорської меншини на Закарпатті – Сибіга після розмови з Орбан

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів конструктивну та змістовну телефонну розмову з віцепрем’єр-міністром та міністром закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. Вони домовилися провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів вже цього тижня.

"Я подякував своїй колезі за принципову та оперативну реакцію угорського уряду на останні російські удари по Україні. Я ще раз підтвердив, що Україна готова без зволікань відкрити нову, взаємовигідну сторінку в українсько-угорських відносинах", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Він наголосив, що Україна готова співпрацювати з новим угорським урядом з усіх питань двостороннього порядку денного, включаючи тему національних меншин, з метою відновлення довіри та добросусідських відносин між країнами.

"Ми домовилися провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів вже цього тижня, щоб знайти практичні та надійні рішення для угорської меншини в Закарпатській області, що принесе користь обом країнам та нашим двостороннім відносинам. Наша мета – забезпечити дотримання європейських стандартів та практик", – повідомив міністр.

Сторони також обговорили ширше регіональне, європейське та міжнародне питання.

Також Сибіга торкнувся питання шляху вступу України до ЄС та ще раз наголосив на нашій готовності до якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів.