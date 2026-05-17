Сибіга: Казахстан є ключовим партнером України в Центральній Азії у логістиці, енергетиці та відбудові

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав Казахстан ключовим регіональним партнером України та висловився за поглиблення співпраці у сферах логістики, енергетики та повоєнної відбудови, заявивши також про намір ініціювати платформу "Україна + Центральна Азія".

"Важливо, щоб Казахстан залишався одним із ключових постачальників енергетичних ресурсів у Євразії, одночасно диверсифікуючи та модернізуючи свій енергетичний сектор. Казахстан також є одним із провідних світових виробників урану, який є критично важливим ресурсом для виробництва ядерної енергії. Це відіграє важливу роль у глобальній енергетичній безпеці", – сказав міністр в інтерв’ю виданню The Times of Central Asia.

Сибіга зазначив, що Україна зацікавлена в участі казахстанського бізнесу та інвесторів у відбудові країни, а також у розвитку Середнього коридору як альтернативного транспортного маршруту між Азією та Європою за участю українських чорноморських портів.

Окремо очільник МЗС порушив тему історичної пам’яті та спільного досвіду України й Казахстану, пов’язаного з політикою репресій та придушення національної ідентичності.

За словами Сибіги, стратегічна мета Росії полягає у продовженні політики, яка, за його оцінкою, бере початок ще з часів Російської імперії та радянського періоду.

"Стратегічна мета Росії – завершити те, що свого часу розпочала Російська імперія і не змогла довести до кінця радянська влада: викорінення національної ідентичності та знищення самої основи нашого існування як окремої нації", – наголосив він.

Міністр також підкреслив, що Україна та Казахстан мають спільну історичну пам’ять про заборону мови та культури, репресії, депортації й голодомори.

"Україна та Казахстан однаково пам’ятають трагічні сторінки своєї історії: заборони мови й культури, знищення інтелігенції, депортації, репресії та голодомори. Ми не маємо права допустити, щоб це повторилося знову", – резюмував глава МЗС.