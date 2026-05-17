Зміни на фронті в Україні змінили парадигму способів ведення війни – Залужний на безпековій Lennart Meri Conference

Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про участь у одній з провідних безпекових конференцій у Північній Європі – Lennart Meri Conference, яка щороку проходить у Таллінні.

"Прозвучали важливі питання від представників різних країн. Але всі вони про одне – якою має бути безпекова політика в умовах, коли світ поринає в епоху нестабільності та нових конфліктів", – написав Залужний у Facebook в неділю за підсумками заходу.

Він наголосив, що старий світовий порядок вже не діє, і "масштабні зміни, що відбулися на фронті в Україні, абсолютно змінили парадигму способів ведення війни". "Сучасна війна вже інша, а тому передбачити її результати просто неможливо. Потрібні нові глобальні рішення, інакше існуючі конфлікти можуть поширитися", – сказав дипломат.

Залужний подякував організаторам конференції, що піднімають такі важливі теми, "від яких залежить не просто доля окремих країн, а майбутнє всього людства".