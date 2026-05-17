Інтерфакс-Україна
Політика
10:25 17.05.2026

Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з РФ та Білорусі, дозволивши виступи під національними прапорами – ЦПД

1 хв читати
Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з РФ та Білорусі, дозволивши виступи під національними прапорами – ЦПД

Міжнародна федерація боротьби (UWW) повністю зняла санкції з Росії та Білорусі та дозволила їхнім спортсменам виступати під власними прапорами й гімнами, повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації.

"Рішення UWW – частина ширшої хвилі відступу від санкцій: дзюдо, самбо, водні види спорту вже повністю зняли обмеження з росіян та білорусів. Декілька федерацій, зокрема волейбол та фехтування, поки що послабили санкції лише на юніорському рівні. Натомість World Athletics та Міжнародна федерація тенісу досі притримуються позиції і відмовляються слідувати рекомендаціям МОК", – йдеться в повідомленні, оприлюдненій ЦПД у Телеграм.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що теза про "спорт поза політикою" є хибною та використовується як інструмент впливу.

"Важливо розуміти, що "спорт поза політикою" – це міф, який кремль роками використовує як ширму для своєї м’якої сили. На міжнародних змаганнях атлети представляють насамперед свою державу та її ідеологію", – зазначено у повідомленні.

Теги: #білорусь #цпд #росія #боротьба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:56 17.05.2026
Радник міністра оборони України припускає відновлення управління "Шахедами" з Білорусі

Радник міністра оборони України припускає відновлення управління "Шахедами" з Білорусі

16:20 16.05.2026
Виконавчий директор "Євробачення" Грін заявляє, що Росія "теоретично" може повернутися на конкурс, – ЗМІ

Виконавчий директор "Євробачення" Грін заявляє, що Росія "теоретично" може повернутися на конкурс, – ЗМІ

10:46 16.05.2026
Командувач СБС Бровді заявив про співучасть Білорусі у війні через надання коридору для прольоту дронів з РФ

Командувач СБС Бровді заявив про співучасть Білорусі у війні через надання коридору для прольоту дронів з РФ

16:45 15.05.2026
Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

17:01 12.05.2026
Законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму внесено до Палати представників США – посол

Законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму внесено до Палати представників США – посол

20:15 11.05.2026
Північна Корея заробила на допомозі Росії у війні понад $13 млрд – ЗМІ

Північна Корея заробила на допомозі Росії у війні понад $13 млрд – ЗМІ

20:10 11.05.2026
Сибіга: Доля українських дітей ніколи не стане предметом жодних компромісів

Сибіга: Доля українських дітей ніколи не стане предметом жодних компромісів

19:12 11.05.2026
Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

18:40 11.05.2026
Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

18:21 11.05.2026
Каллас: Динаміка війни змінилася, але Москва ще не на тому етапі, щоб сісти за стіл переговорів

Каллас: Динаміка війни змінилася, але Москва ще не на тому етапі, щоб сісти за стіл переговорів

ВАЖЛИВЕ

Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

ОСТАННЄ

Стармер заявив близьким соратникам про намір піти у відставку та оголосити графік передачі влади – ЗМІ

Politico: Тайвань заявив Трампу, що країна суверенна та незалежна

Демократія в Україні має здорову імунну систему, здатну боротись із корупцією, переконаний Порошенко

Засідання Ради Україна-НАТО пройде у форматі неформальної вечері 21 травня

Ізраїль не дозволив розвантажувати українське зерно з окупованих територій, судно вже в Туреччині – посол Корнійчук

Кулеба та керівник Palantir Europe обговорили залучення цифрових технологій, зокрема ШІ, для посилення стійкості критичної інфраструктури України

Мерц обговорив з Трампом мирне врегулювання в Україні та скоординував позиції перед самітом НАТО

Трамп заявив, що йому хотілося б припинення розвитку іранської ядерної програми на 20 років

Ляшко депутатам щодо його прізвища в списку "Вероніки Феншуй": Мене призначили ви – депутати

Спецтрибунал переходить у площину реального запуску, це свідчення майбутніх вироків за міжнародні злочини – генпрокурор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА