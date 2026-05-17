Стармер заявив близьким соратникам про намір піти у відставку та оголосити графік передачі влади – ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив близьким соратникам про намір піти у відставку та оголосити впорядкований графік передачі влади, однак остаточне рішення та терміни його реалізації наразі не визначені, повідомляє Daily Mail з посиланням на урядові джерела.

"Кір розуміє політичну реальність. Він усвідомлює, що нинішній хаос є нежиттєздатним. Він просто хоче зробити це гідно і у спосіб, який обере сам. Він оголосить графік", – зазначив член Кабінету міністрів.

Водночас частина старших союзників прем’єра закликає його утриматися від поспішних заяв до отримання результатів проміжних виборів у виборчому окрузі Макерфільд. Як зазначає одне з джерел, "якщо покажуть близьку боротьбу або що Енді програє, тоді ще є шанс".

Інший співрозмовник у Кабінеті заявив, що прем’єр не планує чекати результатів голосування, побоюючись політичних ризиків і можливого посилення позицій опонентів, зокрема мера Манчестера Енді Бернема.

За даними джерел, ситуація в уряді супроводжується внутрішньою напругою та звинуваченнями у зрадах серед старших членів Кабінету. Зокрема, згадуються розбіжності з міністром внутрішніх справ Шабаною Махмуд, а також критичні публічні заяви союзників і відставки окремих урядовців.