Politico: Тайвань заявив Трампу, що країна суверенна та незалежна

Тайвань заявив про свій суверенітет у суботу після того, як президент США Дональд Трамп застеріг від самовизначення Тайваню після дводенного саміту американського лідера з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні, повідомляє Politico.

Тайвань "є суверенною та незалежною демократичною державою і не підпорядковується Китайській Народній Республіці", йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Тайваню.

Зауваження міністерства стали швидкою відповіддю на адресу Трампа, який у п’ятницю заявив, що "не прагне, щоб хтось став незалежним", коли його запитали, чи прийдуть США на допомогу Тайваню у разі вторгнення Китаю.