Демократія в Україні має здорову імунну систему, здатну боротись із корупцією, переконаний Порошенко
Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко вважає, що корупція послаблює Україну, але викриття корупції антикорупційними органами, навпаки, робить державу сильнішою.
"Що стосується плівок і нещодавніх корупційних викриттів, я б сказав, що в них є як погані, так і хороші новини. Погані новини очевидні: такі скандали підривають довіру і ускладнюють формування підтримки серед союзників", – зауважив Порошенко в інтерв’ю виданню Politico.
Але хорошою новиною, за його словами, є те, що сьогодні антикорупційні інституції в Україні функціонують ефективно. "Головний меседж для світу полягає в тому, що Україна здатна очистити систему і зупинити корумпованих чиновників, незалежно від того, наскільки високими можуть бути їхні посади. Це демонструє не слабкість держави, а те, що демократична система України має здорову імунну систему, здатну виявляти та знищувати хворобливі клітини", – сказав політик.
Відповідаючи на запитання, чи існує ризик того, що цей скандал підірве заявку України на членство в ЄС, Порошенко сказав, що шлях України до ЄС та НАТО "є набагато більшим, ніж будь-який окремий політик".
На його думку, у результаті розслідувань корупції та нещодавніх викриттів має відбутися повне перезавантаження влади, що означає негайне формування нового уряду національної єдності. "В інших європейських країнах виходом із такої кризи зазвичай були б дострокові вибори. Але під час війни в Україні це неможливо. Тому має бути сформований коаліційний уряд за участі опозиції", – вважає Порошенко.
Як повідомлялося, в легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом підозрюються екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов, бізнесмен Тимур Міндіч, викритий в рамках спецоперації "Мідас", а також 4 особи, підконтрольні колишньому віцепрем’єр-міністру.
"Як встановлено під час досудового розслідування, у 2020 році Міністр розвитку громад та територій України (посада на час початку вчинення злочину) вирішив побудувати приватне котеджне містечко з власним спа-комплексом у селі Козин Київської області", – йшлося в повідомленні антикорупційної прокуратури.