Інтерфакс-Україна
Політика
12:21 16.05.2026

Демократія в Україні має здорову імунну систему, здатну боротись із корупцією, переконаний Порошенко

Фото: Євросолідарність

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко вважає, що корупція послаблює Україну, але викриття корупції антикорупційними органами, навпаки, робить державу сильнішою.

"Що стосується плівок і нещодавніх корупційних викриттів, я б сказав, що в них є як погані, так і хороші новини. Погані новини очевидні: такі скандали підривають довіру і ускладнюють формування підтримки серед союзників", – зауважив Порошенко в інтерв’ю виданню Politico.

Але хорошою новиною, за його словами, є те, що сьогодні антикорупційні інституції в Україні функціонують ефективно. "Головний меседж для світу полягає в тому, що Україна здатна очистити систему і зупинити корумпованих чиновників, незалежно від того, наскільки високими можуть бути їхні посади. Це демонструє не слабкість держави, а те, що демократична система України має здорову імунну систему, здатну виявляти та знищувати хворобливі клітини", – сказав політик.

Відповідаючи на запитання, чи існує ризик того, що цей скандал підірве заявку України на членство в ЄС, Порошенко сказав, що шлях України до ЄС та НАТО "є набагато більшим, ніж будь-який окремий політик".

На його думку, у результаті розслідувань корупції та нещодавніх викриттів має відбутися повне перезавантаження влади, що означає негайне формування нового уряду національної єдності. "В інших європейських країнах виходом із такої кризи зазвичай були б дострокові вибори. Але під час війни в Україні це неможливо. Тому має бути сформований коаліційний уряд за участі опозиції", – вважає Порошенко.

Як повідомлялося, в легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом підозрюються екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов, бізнесмен Тимур Міндіч, викритий в рамках спецоперації "Мідас", а також 4 особи, підконтрольні колишньому віцепрем’єр-міністру.

"Як встановлено під час досудового розслідування, у 2020 році Міністр розвитку громад та територій України (посада на час початку вчинення злочину) вирішив побудувати приватне котеджне містечко з власним спа-комплексом у селі Козин Київської області", – йшлося в повідомленні антикорупційної прокуратури.

Теги: #євросолідарність #порошенко #демократія #корупція

