Засідання Ради Україна-НАТО пройде у форматі неформальної вечері 21 травня в рамках засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу.

Відповідна програма зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка пройде 21-22 травня у Гельсінгборзі (Helsingborg, Швеція), оприлюднена у п’ятницю штаб-квартирою НАТО

Так, в перший день засідання на 17.15 заплановано прийом для міністрів закордонних справ, за яким і відбудеться "неформальна вечеря для членів Ради НАТО-Україна, організована міністром закордонних справ Швеції, її величністю пані Марією Мальмер Штенергард, у присутності Їхніх Величностей Короля Швеції Карла XVI Густава та Королеви Сільвії та прем’єр-міністра Швеції, Його Величності пана Ульфа Крістерссона".

Міністри зроблять спільне фото та виголосять вітальні промови. Спілкування з пресою не передбачено.

На другий день зустрічі глав зовнішньополітичних відомств заплановано тільки одну сесію Північноатлантичної ради у форматі 32 (тільки члени альянсу). Після цього генеральний секретар НАТО Марк Рютте проведе пресконференцію, і на цьому зустріч міністрів буде завершено.

Це буде останнє засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів перед самітом альянсу, який пройде в Анкарі (Туреччина) 7-8 липня.