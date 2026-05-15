Інтерфакс-Україна
Політика
17:58 15.05.2026

Засідання Ради Україна-НАТО пройде у форматі неформальної вечері 21 травня

1 хв читати
Засідання Ради Україна-НАТО пройде у форматі неформальної вечері 21 травня

Засідання Ради Україна-НАТО пройде у форматі неформальної вечері 21 травня в рамках засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу.

Відповідна програма зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка пройде 21-22 травня у Гельсінгборзі (Helsingborg, Швеція), оприлюднена у п’ятницю штаб-квартирою НАТО

Так, в перший день засідання на 17.15 заплановано прийом для міністрів закордонних справ, за яким і відбудеться "неформальна вечеря для членів Ради НАТО-Україна, організована міністром закордонних справ Швеції, її величністю пані Марією Мальмер Штенергард, у присутності Їхніх Величностей Короля Швеції Карла XVI Густава та Королеви Сільвії та прем’єр-міністра Швеції, Його Величності пана Ульфа Крістерссона".

Міністри зроблять спільне фото та виголосять вітальні промови. Спілкування з пресою не передбачено.

На другий день зустрічі глав зовнішньополітичних відомств заплановано тільки одну сесію Північноатлантичної ради у форматі 32 (тільки члени альянсу). Після цього генеральний секретар НАТО Марк Рютте проведе пресконференцію, і на цьому зустріч міністрів буде завершено.

Це буде останнє засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів перед самітом альянсу, який пройде в Анкарі (Туреччина) 7-8 липня.

Теги: #рада_україна_нато #швеція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 11.05.2026
Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

18:40 11.05.2026
Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

14:41 10.05.2026
У Стокгольмі на підтримку України щотижня проходить три мітинги

У Стокгольмі на підтримку України щотижня проходить три мітинги

15:31 08.05.2026
Федоров сподівається на "хороші новини" щодо закупівлі Gripen за кілька місяців

Федоров сподівається на "хороші новини" щодо закупівлі Gripen за кілька місяців

14:56 08.05.2026
Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів – Міноборони

Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів – Міноборони

09:39 08.05.2026
Влада Швеції звільнила росіянина, капітана танкера із санкційного списку ЄС

Влада Швеції звільнила росіянина, капітана танкера із санкційного списку ЄС

22:02 07.05.2026
Україна та Швеція обговорили постачання винищувачів Gripen для ЗСУ – Міноборони

Україна та Швеція обговорили постачання винищувачів Gripen для ЗСУ – Міноборони

09:26 05.05.2026
Швеція збереже підтримку України й після виборів 2026 року – міністр фінансових ринків

Швеція збереже підтримку України й після виборів 2026 року – міністр фінансових ринків

15:22 30.04.2026
Швеція арештувала підсанкційний суховантаж Caffa для ймовірної передачі Україні

Швеція арештувала підсанкційний суховантаж Caffa для ймовірної передачі Україні

19:01 29.04.2026
Швеція посилила вимоги до отримання громадянства

Швеція посилила вимоги до отримання громадянства

ВАЖЛИВЕ

Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

ОСТАННЄ

Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

Ізраїль не дозволив розвантажувати українське зерно з окупованих територій, судно вже в Туреччині – посол Корнійчук

Кулеба та керівник Palantir Europe обговорили залучення цифрових технологій, зокрема ШІ, для посилення стійкості критичної інфраструктури України

Мерц обговорив з Трампом мирне врегулювання в Україні та скоординував позиції перед самітом НАТО

Трамп заявив, що йому хотілося б припинення розвитку іранської ядерної програми на 20 років

Ляшко депутатам щодо його прізвища в списку "Вероніки Феншуй": Мене призначили ви – депутати

Спецтрибунал переходить у площину реального запуску, це свідчення майбутніх вироків за міжнародні злочини – генпрокурор

Трамп та Сі у Пекіні обговорювали питання війни РФ проти України

Сибіга про зустріч із главою МЗС Грузії: продовжуємо розвивати прагматичний і конструктивний українсько-грузинський діалог

Прем'єр Мадяр скасував режим надзвичайного стану в Угорщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА