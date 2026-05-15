16:45 15.05.2026

Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Українська розвідка продовжує фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну проти України, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами наради з військовим командуванням.

"Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій. Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі. Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю", – написав президент в телеграм-каналі.

Він додав що Україна, безперечно, буде захищати себе і своїх людей, якщо Олександр Лукашенко вирішить підтримати ще й цей російський намір.

"Доручив нашим Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на Ставці", – резюмував Зеленський.

