16:36 15.05.2026

Ізраїль не дозволив розвантажувати українське зерно з окупованих територій, судно вже в Туреччині – посол Корнійчук

Ізраїль не дозволив розвантажувати українське зерно з окупованих територій, судно вже в Туреччині – посол Корнійчук
Судно, що перевозило українське зерно, вивезене з окупованих Росією територій, після невдалої спроби розвантаження в ізраїльській Хайфі вже прибуло до Туреччини, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Ми сподіваємося, що вони вчинять правильно, як це зробив Ізраїль", – цитує слова посла видання Times of Israel.

Корнійчук також додав, що українські дипломати вже працюють з офіційною Анкарою з цього питання.

Як повідомлялось, Україна офіційно звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна PANORMITIS, яке перевозить зерно, частково вивезене з тимчасово окупованих українських територій.

Після заходу судна з зерном в порт Хайфи 28 квітня МЗС України вручило ноту протесту послу Ізраїля Міхаелю Бродському.

Від початку повномасштабної агресії РФ з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезено понад 1,7 млн тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 млрд грн.

13:46 15.05.2026
Українсько-турецькі політичні консультації підтвердили готовність до поглиблення стратегічного партнерства – МЗС

15:00 14.05.2026
Посол Ізраїлю: Україна багато в чому повторює шлях, який Ізраїль пройшов за 78 років незалежності

18:44 12.05.2026
У Києві презентували унікальний архівний запис про народження Голди Меїр

17:52 12.05.2026
Мінекономіки прогнозує зменшення врожаю зернових у 2026р. всього на 1%

10:36 10.05.2026
Ізраїль створив секретну військову базу в Іраку для підтримки операцій проти Ірану – ЗМІ

15:53 08.05.2026
Україна спільно з Туреччиною домовились про цифровізацію дозволів для міжнародних перевезень

16:55 06.05.2026
Посольство України в Ізраїлі вимагає лабораторної перевірки ґрунтових маркерів зерна з російського судна Abinsk – ЗМІ

16:43 05.05.2026
Суд арештував автомобіль одного з підозрюваних у справі щодо розкрадання державного зерна на $29 млн

15:05 05.05.2026
Судну ASOMATOS було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Єгипті попри позицію Києва – Сибіга

13:50 05.05.2026
Ribas Hotels Group та Maritur Turizm будують п'ятизірковий готельний комплекс в Турції

