Ізраїль не дозволив розвантажувати українське зерно з окупованих територій, судно вже в Туреччині – посол Корнійчук

Судно, що перевозило українське зерно, вивезене з окупованих Росією територій, після невдалої спроби розвантаження в ізраїльській Хайфі вже прибуло до Туреччини, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Ми сподіваємося, що вони вчинять правильно, як це зробив Ізраїль", – цитує слова посла видання Times of Israel.

Корнійчук також додав, що українські дипломати вже працюють з офіційною Анкарою з цього питання.

Як повідомлялось, Україна офіційно звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна PANORMITIS, яке перевозить зерно, частково вивезене з тимчасово окупованих українських територій.

Після заходу судна з зерном в порт Хайфи 28 квітня МЗС України вручило ноту протесту послу Ізраїля Міхаелю Бродському.

Від початку повномасштабної агресії РФ з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезено понад 1,7 млн тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 млрд грн.