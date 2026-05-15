Кулеба та керівник Palantir Europe обговорили залучення цифрових технологій, зокрема ШІ, для посилення стійкості критичної інфраструктури України

Віцепрем’єр-міністр з відновлення-міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та виконавчий президент Palantir Europe Луїс Мослі обговорили питання посилення стійкості критичної інфраструктури через ширше залученні цифрових технологій, зокрема ШІ.

"У Лондоні віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба провів зустріч із виконавчим президентом Palantir Europe Луїсом Мослі. Говорили про цифрові рішення для посилення стійкості критичної інфраструктури України – енергетики, транспорту та інших систем, які щодня забезпечують життя громад навіть під час війни", – йдеться у повідомленні Мінрозвитку у Телеграм-каналі у п’ятницю.

Повідомляється, що сторони також обговорили деталі меморандуму про співпрацю, який у квітні підписали Мінрозвитку та Palantir. У межах партнерства стартує пілотний проєкт у двох прифронтових областях. Йдеться про використання AI-платформи для мапування енергосистеми, аналізу вразливостей та ефективнішого планування ресурсів для підвищення стійкості громад.

"Окремо обговорили нові виклики для критичної інфраструктури, зокрема аеропортів. Сучасні загрози – FPV-дрони, безпілотні наземні системи та засоби РЕБ – вимагають швидкого аналізу даних, координації рішень і автоматизованого реагування", – зазначили у Мінрозвитку.