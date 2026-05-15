Інтерфакс-Україна
Політика
16:21 15.05.2026

Кулеба та керівник Palantir Europe обговорили залучення цифрових технологій, зокрема ШІ, для посилення стійкості критичної інфраструктури України

1 хв читати
Кулеба та керівник Palantir Europe обговорили залучення цифрових технологій, зокрема ШІ, для посилення стійкості критичної інфраструктури України
Фото: https://t.me/MinDevUA

Віцепрем’єр-міністр з відновлення-міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та виконавчий президент Palantir Europe Луїс Мослі обговорили питання посилення стійкості критичної інфраструктури через ширше залученні цифрових технологій, зокрема ШІ.

"У Лондоні віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба провів зустріч із виконавчим президентом Palantir Europe Луїсом Мослі. Говорили про цифрові рішення для посилення стійкості критичної інфраструктури України – енергетики, транспорту та інших систем, які щодня забезпечують життя громад навіть під час війни", – йдеться у повідомленні Мінрозвитку у Телеграм-каналі у п’ятницю.

Повідомляється, що сторони також обговорили деталі меморандуму про співпрацю, який у квітні підписали Мінрозвитку та Palantir. У межах партнерства стартує пілотний проєкт у двох прифронтових областях. Йдеться про використання AI-платформи для мапування енергосистеми, аналізу вразливостей та ефективнішого планування ресурсів для підвищення стійкості громад.

"Окремо обговорили нові виклики для критичної інфраструктури, зокрема аеропортів. Сучасні загрози – FPV-дрони, безпілотні наземні системи та засоби РЕБ – вимагають швидкого аналізу даних, координації рішень і автоматизованого реагування", – зазначили у Мінрозвитку.

Теги: #palantir_technologies #критична_інфраструктура #кулеба_олексій #ші #мінрозвитку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 14.05.2026
Система управління публічними інвестиціями DREAM матиме власний ШІ

Система управління публічними інвестиціями DREAM матиме власний ШІ

17:14 13.05.2026
У Жовкві є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, місто без світла – мер

У Жовкві є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, місто без світла – мер

11:29 12.05.2026
Федоров обговорив із керівником Palantir Technologies впровадження ШІ у війні

Федоров обговорив із керівником Palantir Technologies впровадження ШІ у війні

17:00 11.05.2026
"єЧерга" з 12 травня автоматично перевірятиме наявність "Зеленої картки" для перетину кордону

"єЧерга" з 12 травня автоматично перевірятиме наявність "Зеленої картки" для перетину кордону

14:47 11.05.2026
Україна увійшла до топ-10 європейських країн, мешканці яких найменше стурбовані, що ШІ замінить роботу людини – соцопитування

Україна увійшла до топ-10 європейських країн, мешканці яких найменше стурбовані, що ШІ замінить роботу людини – соцопитування

13:37 09.05.2026
Уряд на Миколаївщині опікувався захистом енергетичної та критичної інфраструктури та підготовкою до опалювального сезону

Уряд на Миколаївщині опікувався захистом енергетичної та критичної інфраструктури та підготовкою до опалювального сезону

12:34 08.05.2026
Стартував етап наповнення даними бази цін будматеріалів

Стартував етап наповнення даними бази цін будматеріалів

11:17 08.05.2026
Ці рішення стимулюватимуть міста навести лад з містобудівною документацією, це сигнал рухатися вперед – заступниця міністра розвитку громад та територій Козловська

Ці рішення стимулюватимуть міста навести лад з містобудівною документацією, це сигнал рухатися вперед – заступниця міністра розвитку громад та територій Козловська

09:43 08.05.2026
Очільник СБУ: впродовж минулого опалювального сезону ворог здійснив 129 атак по газовій інфраструктурі України

Очільник СБУ: впродовж минулого опалювального сезону ворог здійснив 129 атак по газовій інфраструктурі України

18:28 07.05.2026
Мінрозвитку напрацьовує механізми розблокування рахунків ТКЕ та збільшення їхньої частки коштів – директор департаменту

Мінрозвитку напрацьовує механізми розблокування рахунків ТКЕ та збільшення їхньої частки коштів – директор департаменту

ВАЖЛИВЕ

Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

ОСТАННЄ

Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

Ізраїль не дозволив розвантажувати українське зерно з окупованих територій, судно вже в Туреччині – посол Корнійчук

Мерц обговорив з Трампом мирне врегулювання в Україні та скоординував позиції перед самітом НАТО

Трамп заявив, що йому хотілося б припинення розвитку іранської ядерної програми на 20 років

Ляшко депутатам щодо його прізвища в списку "Вероніки Феншуй": Мене призначили ви – депутати

Спецтрибунал переходить у площину реального запуску, це свідчення майбутніх вироків за міжнародні злочини – генпрокурор

Трамп та Сі у Пекіні обговорювали питання війни РФ проти України

Сибіга про зустріч із главою МЗС Грузії: продовжуємо розвивати прагматичний і конструктивний українсько-грузинський діалог

Прем'єр Мадяр скасував режим надзвичайного стану в Угорщині

У Раді створено МФО "Пошук Царства Божого і правди Його"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА