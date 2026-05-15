Інтерфакс-Україна
Політика
16:11 15.05.2026

Мерц обговорив з Трампом мирне врегулювання в Україні та скоординував позиції перед самітом НАТО

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову зі президентом США Дональдом Трампом, під час якої, зокрема, обговорили мирне врегулювання в Україні та скоординували позиції перед самітом НАТО в Анкарі.

"Я мав плідну телефонну розмову зі президентом Трампом, коли він повертався з Китаю. Ми дійшли згоди: Іран має негайно сісти за стіл переговорів. Він повинен відкрити Ормузьку протоку. Не можна допустити, щоб Тегеран отримав ядерну зброю. Ми також обговорили питання мирного врегулювання ситуації в Україні та узгодили наші позиції напередодні саміту НАТО в Анкарі", – написав він у соцмережі Х.

Мерц резюмував повідомлення фразою: "США та Німеччина – це надійні партнери в сильному НАТО".

Раніше повідомлялось, що Трамп прийняв рішення про виведення 5 тис. американських військових із ФРН. Також він розкритикував Мерца через нібито хибну оцінку ядерної програми Ірану.

Як повідомлялося, федеральний Мерц заявив, що керівництво Ірану принижує Сполучені Штати та змушує американських чиновників їхати до Пакистану, а потім повертатися без жодних результатів.

16:45 15.05.2026
Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

15:24 15.05.2026
Трамп заявив, що йому хотілося б припинення розвитку іранської ядерної програми на 20 років

15:14 15.05.2026
П'ять проєктів відібрані під час 1 туру конкурсу для Українського павільйону на Biennale Architettura 2027

15:14 15.05.2026
"Я фотографую любов": у Нью-Йорку відкрили виставку британського фотографа Джайлза Дулі про Україну та памʼять війни

14:59 15.05.2026
Трамп та Сі у Пекіні обговорювали питання війни РФ проти України

12:46 15.05.2026
Держенергонагляд з початку 2026р. оглянув понад 900 пошкоджених або зруйнованих енергооб'єктів ОСР

05:22 15.05.2026
Україна фіксує локальні успіхи на фронті та посилення ролі дронів у стримуванні російських військ – ЗМІ

02:52 15.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 202 ворожі атаки – Генштаб

00:17 15.05.2026
У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

23:26 14.05.2026
Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

Ізраїль не дозволив розвантажувати українське зерно з окупованих територій, судно вже в Туреччині – посол Корнійчук

Кулеба та керівник Palantir Europe обговорили залучення цифрових технологій, зокрема ШІ, для посилення стійкості критичної інфраструктури України

Ляшко депутатам щодо його прізвища в списку "Вероніки Феншуй": Мене призначили ви – депутати

Спецтрибунал переходить у площину реального запуску, це свідчення майбутніх вироків за міжнародні злочини – генпрокурор

Сибіга про зустріч із главою МЗС Грузії: продовжуємо розвивати прагматичний і конструктивний українсько-грузинський діалог

Прем'єр Мадяр скасував режим надзвичайного стану в Угорщині

У Раді створено МФО "Пошук Царства Божого і правди Його"

Прем'єрка Латвії йде у відставку

Сі Цзіньпін заявив, що економічне співробітництво КНР і США вигідне обом країнам

Ковальська: Головна ідея Дня незалежності-2026 - українці як молода нація древнього народу

