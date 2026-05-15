Мерц обговорив з Трампом мирне врегулювання в Україні та скоординував позиції перед самітом НАТО

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову зі президентом США Дональдом Трампом, під час якої, зокрема, обговорили мирне врегулювання в Україні та скоординували позиції перед самітом НАТО в Анкарі.

"Я мав плідну телефонну розмову зі президентом Трампом, коли він повертався з Китаю. Ми дійшли згоди: Іран має негайно сісти за стіл переговорів. Він повинен відкрити Ормузьку протоку. Не можна допустити, щоб Тегеран отримав ядерну зброю. Ми також обговорили питання мирного врегулювання ситуації в Україні та узгодили наші позиції напередодні саміту НАТО в Анкарі", – написав він у соцмережі Х.

Мерц резюмував повідомлення фразою: "США та Німеччина – це надійні партнери в сильному НАТО".

Раніше повідомлялось, що Трамп прийняв рішення про виведення 5 тис. американських військових із ФРН. Також він розкритикував Мерца через нібито хибну оцінку ядерної програми Ірану.

Як повідомлялося, федеральний Мерц заявив, що керівництво Ірану принижує Сполучені Штати та змушує американських чиновників їхати до Пакистану, а потім повертатися без жодних результатів.