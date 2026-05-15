Інтерфакс-Україна
Політика
15:24 15.05.2026

Трамп заявив, що йому хотілося б припинення розвитку іранської ядерної програми на 20 років

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що бажано домогтися припинення розвитку ядерної програми Ірану на два десятиліття.

"20 років – це достатньо. Але що стосується рівня гарантій від Ірану (...), це справді мають бути 20 років", – сказав Трамп журналістам на облавку президентського літака.

Він повторив, що Китай згоден зі США з приводу необхідності заборони для Ірану ядерної зброї.

Раніше під час візиту до КНР Трамп заявляв, що глаова КНР Сі Цзіньпін згоден з ним у питанні щодо ядерного потенціалу Ірану. За словами президента США, лідер КНР також пообіцяв не надавати військової техніки Ірану.

