Інтерфакс-Україна
Політика
15:07 15.05.2026

Ляшко депутатам щодо його прізвища в списку "Вероніки Феншуй": Мене призначили ви – депутати

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відповів депутатам стосовно наявності його прізвища на призначення в так званому "списку Вероніки Феншуй": за його призначення проголосувала Верховна Рада, і закликав припинити інсинуації.

"Мені 46 років. Сьогодні вранці я пробіг 5 км, вчора сходив в спортзал, позавчора знову пробіг 5 км. Чому я це роблю? Тому що я розумію, що таке профілактика і що треба робити, щоб зберегти фізичне і ментальне здоров’я", – сказав він.

Ляшко нагадав, що посаду заступника міністра він обійняв у 2019 році, в грудні, а "в лютому ми всі переживали момент евакуації наших громадян з Уханя в Санжари".

"Саме тоді мене призначили на посаду Головного державного санітарного лікаря і доручили боротися з епідемією, яка переросла в пандемію COVID-19. У травні 2021 року, 20 травня, в цій залі я виступав перед вами, зачитував програму дій і 262-ма голосами ви призначили мене міністром охорони здоров’я. Не хтось – ви призначили мене міністром охорони здоров’я", – наголосив він.

"Я Тілець (за знаком зодіака – ІФ-У), у мене день народження 24 квітня, і я робитиму все можливе, щоб наша країна і система охорони здоров’я розвивалися. А питання оцих маніпуляцій я прошу залишити за межами парламентських залів", – сказав міністр.

