15:02 15.05.2026

Спецтрибунал переходить у площину реального запуску, це свідчення майбутніх вироків за міжнародні злочини – генпрокурор

Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Ухвалення 37 державами-членами Ради Європи рішення про затвердження Розширеної часткової угоди щодо створення Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України – це свідчення того, що міжнародні злочини матимуть вироки на рівні найвищого військово-політичного керівництва країни-агресора, заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

В телеграм-каналі в п’ятницю він зазначив, що повноцінний запуск роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України стає ближчим.

Кравченко нагадав, що 15 травня 36 країн та Європейський Союз офіційно заявили про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про його створення, такі заяви прозвучали під час щорічної зустрічі міністрів закордонних справ Ради Європи у Кишиневі.

"Це свідчення того, що міжнародні злочини росії проти України, які мають конкретні імена і дати, матимуть і вироки на рівні найвищого військово-політичного керівництва країни-агресора", – наголосив генпрокурор.

За його словами, практична робота розпочалася ще у 2023 році, коли в Євроюсті в Гаазі почав діяти Міжнародний центр з переслідування злочину агресії проти України (ICPA).

"Це був перший реальний крок до створення Трибуналу. Там вже формується доказова база, ведеться координація між прокурорами та підготовка матеріалів для майбутнього Офісу прокурора Трибуналу", – зауважив генпрокурор.

Наступним кроком, за словами Кравченка, стало юридичне оформлення спецтрибуналу: 25 червня 2025 року президент України і Генеральний секретар Ради Європи підписали Угоду про заснування трибуналу, а 15 липня 2025 року Верховна Рада її ратифікувала.

"Нині – широка міжнародна коаліція. Країни, які заявили про приєднання, мають завершити національні ратифікаційні процедури. Після цього Трибунал набуде повноважної міжнародної основи", – пояснив генпрокурор.

Він додав: "Нідерланди прийматимуть початковий етап його роботи – у Гаазі, світовій столиці міжнародного правосуддя".

Генпрокурор уточнив, що подальші кроки щодо роботи спецтрибуналу – це формування керівного комітету, робота підготовчої команди, визначення приміщення, добір суддів, прокурорів і персоналу, затвердження процедур та забезпечення фінансування.

"Трибунал переходить із площини політичного рішення – у площину реального запуску. Він розслідуватиме і судитиме тих, хто ніс особисту відповідальність за прийняття рішення про агресію проти України. Посади, імунітети, кордони – не перешкода. Розгляд справ можливий заочно", – додав Кравченко.

За його словами, Офіс Генерального прокурора спільно з правоохоронцями документує та розслідує всі міжнародні злочини, вчинені РФ проти України.

"Станом сьогодні – їх понад 256 тисяч. Це понад 44 терабайти цифрових доказів і вже понад 1100 підозрюваних. Частина цих матеріалів, зокрема докази, пов’язані з плануванням, підготовкою та веденням агресивної війни проти України, ляже в основу роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії", – наголосив він.

