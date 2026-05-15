Трамп та Сі у Пекіні обговорювали питання війни РФ проти України

Фото: https://www.bloomberg.com

Президент США Дональд Трамп та очільник Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін під час зустрічі у Пекіні обговорювали питання українсько-російської війни, повідомив Трамп журналістам у літаку на шляху до Вашингтону.

Трамп ствердно відповів на питання журналіста про те, чи обговорювали вони з Сі Цзіньпіном Україну. Він зазначив, що "це питання, яке ми хотіли б вирішити".

"До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері вони (Україна – ІФ-У) зазнали серйозного удару". Він назва це прикрим, та вчергове висловив упевненість що це (мирні переговори – ІФ-У) станеться.

Трамп (47-й президент США) відвідав Пекін з державним візитом (13-16 травня 2026 року), де провів зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.