Інтерфакс-Україна
Політика
14:42 15.05.2026

Сибіга про зустріч із главою МЗС Грузії: продовжуємо розвивати прагматичний і конструктивний українсько-грузинський діалог

Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із грузинською колегою Макою Бочорішвілі на Міністерському засіданні Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі.

"Наша розмова стала прямим продовженням нещодавнього діалогу між президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе на полях Саміту Європейської політичної спільноти", – написав Сибіга у Х.

Міністри обговорили широкий порядок денний двосторонніх відносин, співпрацю в межах міжнародних організацій, зокрема ГУАМ, а також "останню політичну динаміку у просторі спільних цінностей – від Європи до Південного Кавказу".

"Ми продовжуємо розвивати прозорий, прагматичний і конструктивний українсько-грузинський діалог", – зазначив Сибіга.

Теги: #рада_європи #бочорішвілі #сибіга #грузія

