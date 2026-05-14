Інтерфакс-Україна
Політика
13:37 14.05.2026

У Раді створено МФО "Пошук Царства Божого і правди Його"

Фото: https://www.facebook.com/sluganarodu.georgiymazurashu/

Міжфракційне депутатське об’єднання "Пошук Царства Божого і правди Його" створено у Верховній Раді, повідомив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

"Головою цього міжфракційного об’єднання обрано народного депутата України Георгія Мазурашу… Звертайтесь до колег. Царство Боже точно не завадить нам", – наголосив Корнієнко на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Мазурашу є членом фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, серед законодавчих ініціатив депутата Мазурашу: внесення змін до закону "Про Національний Банк України" щодо розміщення на банкнотах напису "Ми віримо в Бога"; проєкт постанови про встановлення Дня українського борщу; проект постанови про звернення до президента щодо оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації; проєкт закону про визначення 22 жовтня Днем подяки; проєкт закону про встановлення 31 жовтня Дня Біблії.

