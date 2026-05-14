Прем'єрка Латвії йде у відставку

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня вирішила піти у відставку, повідомляє Baltic News Network.

За інформацією видання, у середу партія Progressives, що входить до коаліції, закликала президента Едгарса Рінкевичса розпочати консультації щодо формування нового уряду.

Progressives заявили, що уряд фактично втратив здатність функціонувати, і стверджували, що за таких обставин є лише два можливі варіанти – відставка прем’єр-міністра або голосування в Сеймі щодо продовження повноважень уряду.

Однак після зустрічі з Progressives Сіліня заявила, що запропонувала їм можливість продовжити співпрацю в рамках коаліції.

Президент Рінкевичс планує зустрітися в п’ятницю з представниками всіх парламентських фракцій для обговорення поточної політичної ситуації.

За словами президента, незважаючи на те, що до наступних парламентських виборів залишилося лише п’ять місяців, Латвія все ще потребує дієздатного уряду, здатного приймати рішення та зберігати підтримку в Сеймі.

Сама Сіліня заявила, що розкол у коаліції виник через кандидатуру на посаду нового міністра оборони та через те, що вона йде у відставку, але не йде з політики.

"Сьогодні я прийняла важке, але чесне рішення – піти з посади прем’єр-міністра… Моя відповідальність перед суспільством стоїть понад усе. Наразі політична заздрість і вузькі партійні інтереси взяли гору над відповідальністю. Побачивши сильного й професійного кандидата на посаду міністра оборони, політичні пустомелі обрали не розв’язання, а кризу… Дякую всім, хто мені довіряв, співпрацював і також обґрунтовано критикував. Я йду у відставку, але я не здаюся. І я не йду", – написала вона у соцмережі Х.