12:52 14.05.2026

Прем'єрка Латвії йде у відставку

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня вирішила піти у відставку, повідомляє Baltic News Network.

За інформацією видання, у середу партія Progressives, що входить до коаліції, закликала президента Едгарса Рінкевичса розпочати консультації щодо формування нового уряду.

Progressives заявили, що уряд фактично втратив здатність функціонувати, і стверджували, що за таких обставин є лише два можливі варіанти – відставка прем’єр-міністра або голосування в Сеймі щодо продовження повноважень уряду.

Однак після зустрічі з Progressives Сіліня заявила, що запропонувала їм можливість продовжити співпрацю в рамках коаліції.

Президент Рінкевичс планує зустрітися в п’ятницю з представниками всіх парламентських фракцій для обговорення поточної політичної ситуації.

За словами президента, незважаючи на те, що до наступних парламентських виборів залишилося лише п’ять місяців, Латвія все ще потребує дієздатного уряду, здатного приймати рішення та зберігати підтримку в Сеймі.

Сама Сіліня заявила, що розкол у коаліції виник через кандидатуру на посаду нового міністра оборони та через те, що вона йде у відставку, але не йде з політики.

"Сьогодні я прийняла важке, але чесне рішення – піти з посади прем’єр-міністра… Моя відповідальність перед суспільством стоїть понад усе. Наразі політична заздрість і вузькі партійні інтереси взяли гору над відповідальністю. Побачивши сильного й професійного кандидата на посаду міністра оборони, політичні пустомелі обрали не розв’язання, а кризу… Дякую всім, хто мені довіряв, співпрацював і також обґрунтовано критикував. Я йду у відставку, але я не здаюся. І я не йду", – написала вона у соцмережі Х.

20:20 30.04.2026
Журі Венеціанської бієнале подало у відставку через участь у конкурсі Росії та Ізраїлю

22:18 28.04.2026
Тимчасова повірена у справах США в Україні, ймовірно, залишить посаду через розбіжності з Трампом – ЗМІ

19:48 25.04.2026
Віктор Орбан покидає угорський парламент

11:53 18.04.2026
Латвія може долучитися до забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці – прем'єрка

11:14 11.04.2026
Командир 11 корпусу, Герой України Сірченко повідомив про передачу командування

15:58 23.03.2026
Лісовий про обговорення його відставки: Для мене сидіння в кріслі міністра не є цінністю

16:49 17.03.2026
Директор контртерористичного центру США подав у відставку через незгоду з війною в Ірані

03:10 01.02.2026
Фіцо оголосив про відставку свого радника, який фігурує в матеріалах справи Епштейна – ЗМІ

14:12 13.01.2026
Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Малюка

13:56 13.01.2026
Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

