Сі Цзіньпін заявив, що економічне співробітництво КНР і США вигідне обом країнам

Голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що економічні зв’язки країн є взаємовигідними, передають китайські державні ЗМІ.

"Економічні зв’язки між Китаєм і США за своєю природою є взаємовигідними та безпрограшними", – сказав Сі Цзіньпін.

За його словами, в середу делегації КНР і США обговорювали економічні й торговельні питання і домоглися "збалансованих і позитивних результатів". Голова пояснив, що "в торговельних війнах не буває переможців".

"Там, де існують розбіжності та тертя, єдиний правильний вибір – консультації на рівноправній основі", – додав китайський лідер.

Також у четвер Сі Цзіньпін зустрівся з американськими підприємцями, які прибули разом із Трампом у Пекін. Голова КНР відзначив роль американських компаній у реформуванні китайської економіки та висловив сподівання на те, що на фірми США чекає ще більше перспектив у Китаї. Голова додав, що економіка Китаю відкриється ще більше для "зовнішнього світу".

У Пекін, зокрема, прибули глава Tesla Ілон Маск і очільник Nvidia Corp. Дженсен Хуан.

З 13 по 15 травня президент США відвідує з державним візитом Китай.