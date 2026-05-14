Інтерфакс-Україна
Політика
09:53 14.05.2026

Сі Цзіньпін заявив, що економічне співробітництво КНР і США вигідне обом країнам

1 хв читати
Сі Цзіньпін заявив, що економічне співробітництво КНР і США вигідне обом країнам

Голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що економічні зв’язки країн є взаємовигідними, передають китайські державні ЗМІ.

"Економічні зв’язки між Китаєм і США за своєю природою є взаємовигідними та безпрограшними", – сказав Сі Цзіньпін.

За його словами, в середу делегації КНР і США обговорювали економічні й торговельні питання і домоглися "збалансованих і позитивних результатів". Голова пояснив, що "в торговельних війнах не буває переможців".

"Там, де існують розбіжності та тертя, єдиний правильний вибір – консультації на рівноправній основі", – додав китайський лідер.

Також у четвер Сі Цзіньпін зустрівся з американськими підприємцями, які прибули разом із Трампом у Пекін. Голова КНР відзначив роль американських компаній у реформуванні китайської економіки та висловив сподівання на те, що на фірми США чекає ще більше перспектив у Китаї. Голова додав, що економіка Китаю відкриється ще більше для "зовнішнього світу".

У Пекін, зокрема, прибули глава Tesla Ілон Маск і очільник Nvidia Corp. Дженсен Хуан.

З 13 по 15 травня президент США відвідує з державним візитом Китай.

Теги: #цзіньпін #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:11 13.05.2026
Україна розраховує, що Трамп у КНР порушить питання закінчення війни РФ проти України, – Зеленський

Україна розраховує, що Трамп у КНР порушить питання закінчення війни РФ проти України, – Зеленський

07:17 12.05.2026
Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

07:14 12.05.2026
Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

20:29 11.05.2026
Трамп розраховує обговорити з Сі Цзіньпіном енергетику та Іран

Трамп розраховує обговорити з Сі Цзіньпіном енергетику та Іран

07:12 11.05.2026
Трамп подякував Лукашенку за співпрацю у звільненні політв'язнів

Трамп подякував Лукашенку за співпрацю у звільненні політв'язнів

13:36 19.06.2025
Сі Цзіньпін провів розмову з Путіним

Сі Цзіньпін провів розмову з Путіним

09:40 09.05.2025
Сі Цзіньпін на зустрічі з Путіним про війну в Україні: Корінні причини слід усунути, а занепокоєння щодо безпеки всіх країн - сприймати серйозно

Сі Цзіньпін на зустрічі з Путіним про війну в Україні: Корінні причини слід усунути, а занепокоєння щодо безпеки всіх країн - сприймати серйозно

16:58 17.01.2025
Трамп обговорив із Сі Цзіньпіном питання торгівлі та роботи соцмережі TikTok

Трамп обговорив із Сі Цзіньпіном питання торгівлі та роботи соцмережі TikTok

14:30 28.06.2024
У Китаї урочисто відзначили 70-річчя проголошення "П'яти принципів мирного співіснування"

У Китаї урочисто відзначили 70-річчя проголошення "П'яти принципів мирного співіснування"

18:34 16.11.2023
Важливою темою обговорення на зустрічі Байдена й Сі Цзіньпіна було розроблення нового механізму контролю за ядерною зброєю - експерт

Важливою темою обговорення на зустрічі Байдена й Сі Цзіньпіна було розроблення нового механізму контролю за ядерною зброєю - експерт

ВАЖЛИВЕ

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

ОСТАННЄ

Ковальська: Головна ідея Дня незалежності-2026 - українці як молода нація древнього народу

У Європарламенті закликали Єврокомісію розглянути спецрежим CBAM для України, бо війна – це форс-мажор

Затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL немає – Сибіга

Чорногорія, Румунія та Сан-Марино приєднаються до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Сибіга обговорив із Сікорським тиск на РФ та євроінтеграцію України

Кличко обговорив з генсеком CEMR Россі допомогу громадам та муніципальне партнерство

Законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму внесено до Палати представників США – посол

Канада першою поза Європою підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України

Україна прагне відкрити перший переговорний кластер з ЄС вже 26 травня – Сибіга

Україна має наполегливо працювати, щоб перспектива членства в ЄС стала незворотною – спікерка Конгресу депутатів Іспанії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА