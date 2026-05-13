Ковальська: Головна ідея Дня незалежності-2026 - українці як молода нація древнього народу

Заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська заявляє, що головною ідеєю всіх урочистостей до Дня Незалежності в 2026 році буде те, що українці є молодою нацією древнього народу.

"Декларація про державний суверенітет України була ухвалена 35 років тому. Це чималий вік. Цьогоріч ми хочемо акцентувати на законодавчому рівні, що це – саме відновлення Незалежності", – написала Ковальська по результатам зустрічі з експертами, які в 2026 році дотичні до організації урочистостей з нагоди Дня Незалежності.

За її словами, під час відзначення буде особливо підкреслена головна ідея всіх урочистостей: "українці – це молода нація древнього народу".

"Обговорили безліч яскравих і крутих ідей. Обіцяю, що цьогорічний ювілей надихне кожного!", – наголосила Ковальська.

День Незалежності України – державне свято України, яке відзначається щороку 24 серпня.