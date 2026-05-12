Інтерфакс-Україна
18:38 12.05.2026

Затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL немає – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про повну відсутність затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

"У нас немає жодних затримок із поставкою озброєння із США", – сказав Сибіга на конференції Польського інституту міжнародних справ (PISM) "Strategic Ark".

Говорячи про розвиток домовленостей із США щодо так званої "дроновоі угоди" (drone deal), очільник зовнішньополітичного відомсива сказав: "Ми відкриті до drone deal зі США. Це про наш унікальний бойовий досвід, передові технології, а також спільне виробництво". За його словами, Україна працює з американськими партнерами і зацікавлена в "масштабуванні цієї співпраці, бо це в наших спільних інтересах".

Глава МЗС також нагадав, що Україна зацікавлена укласти drone deal з ЄС. "Ми готові також робити внесок у захист неба ЄС нашими дронами та технологіями", – сказав він.

Окрім цього, Сибіга зазначив, що на сьогодні є домовленості щодо направлення українських інструкторів для тренування армій партнерів.

Як наголосив міністр, Україна розраховує, що найближчим часом буде відкрито шість кластерів.

"Розраховуємо на підтримку польської сторони. Це також в інтересах Польщі та Європи", – додав він.

