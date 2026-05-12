Інтерфакс-Україна
Політика
18:31 12.05.2026

Чорногорія, Румунія та Сан-Марино приєднаються до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

2 хв читати
Чорногорія, Румунія та Сан-Марино приєднаються до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ
Фото: https://mfa.gov.ua/

Ще три країни Європи – Чорногорія, Румунія та Сан-Марино – повідомили Раду Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії РФ проти України, повідомив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, зазначивши, що до угоди вже долучилися 32 держави.

"Я вітаю те, що Чорногорія, Румунія та Сан-Марино повідомили Раду Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал", – написав він у соціальній мережі Х у віторок.

Сибіга наголосив, що до угоди вже приєдналися 32 держави. "Імпульс набирає обертів. Ми готуємося до того, щоб Комітет міністрів Ради Європи затвердив угоду в п’ятницю в Молдові".

"Я вдячний нашим партнерам у Чорногорії Віце-прем’єр-міністр з питань міжнародних відносин та міністр закордонних справ Чорногорії Ервіну Ібрагімовічу, Румунії Оану-Сільвію Цою та Державному секретарю закордонних справ Сан-Марино Луці Беккарі за їхню принципову позицію на підтримку цієї історичної ініціативи", – додав Сибіга.

"Ми закликаємо всі країни приєднатися до нас і забезпечити притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України", – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства України.

Як повідомлялося, 14-15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску Спецтрибуналу й укласти угоду про його керівний комітет.

Як наголосили в Офісі президента, після завершення підготовчих етапів трибунал має перейти до повноцінної роботи: розслідувань; висунення обвинувачень; судових проваджень та ухвалення вироків щодо злочину агресії.

Наступні етапи роботи над створенням Спецтрибуналу:

Фаза 1 (Skeleton Tribunal) – перехідний етап. У Гаазі формують "каркас" інституції: обирають 15 суддів до реєстру, призначають реєстратора, поступово набирають основний персонал, затверджують процесуальні правила, укладають міжнародні угоди про співпрацю та створюють адміністративну й технічну інфраструктуру. На цьому етапі трибунал іще не здійснює правосуддя, а завершує підготовку до повноцінного запуску.

Фаза 2 (full-fledged Tribunal) – повноцінне функціонування Спеціального трибуналу. Після завершення підготовчих етапів інституція переходить до здійснення своєї юрисдикції: починаються розслідування, висунення обвинувачень, судові провадження та ухвалення вироків щодо злочину агресії. До цього моменту мають бути сформовані всі ключові органи, забезпечені постійні приміщення, безпекова інфраструктура та механізми міжнародної співпраці, необхідні для ефективного здійснення правосуддя.

Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року.

Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить Європейському союзу стати членом-засновником Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Цей механізм стане першим випадком з часів Нюрнберзького процесу, коли держави скоординовано працюють над відповідальністю за злочин агресії.

Теги: #румунія #спецтрибунал #сибіга #сан_марино #чорногорія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:27 12.05.2026
Сибіга обговорив із Сікорським тиск на РФ та євроінтеграцію України

Сибіга обговорив із Сікорським тиск на РФ та євроінтеграцію України

15:31 12.05.2026
Канада першою поза Європою підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України

Канада першою поза Європою підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України

14:49 12.05.2026
Україна прагне відкрити перший переговорний кластер з ЄС вже 26 травня – Сибіга

Україна прагне відкрити перший переговорний кластер з ЄС вже 26 травня – Сибіга

13:17 12.05.2026
Кіпр заявив про намір приєднатися до угоди про створенню Спецтрибуналу – Сибіга

Кіпр заявив про намір приєднатися до угоди про створенню Спецтрибуналу – Сибіга

13:05 12.05.2026
Сибіга про слова Мендель: це випад не проти президента, а проти власної країни

Сибіга про слова Мендель: це випад не проти президента, а проти власної країни

10:10 12.05.2026
Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня, натомість цієї ночі РФ запустила понад 200 дронів – Сибіга

Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня, натомість цієї ночі РФ запустила понад 200 дронів – Сибіга

03:38 12.05.2026
Сибіга: Україна хоче "аеропортне перемир'я" з Росією і розраховує на ЄС

Сибіга: Україна хоче "аеропортне перемир'я" з Росією і розраховує на ЄС

22:33 11.05.2026
Сибіга запросив главу МЗС Кіпру найближчим часом відвідати Київ

Сибіга запросив главу МЗС Кіпру найближчим часом відвідати Київ

22:31 11.05.2026
Сибіга підтвердив готовність України направити до Естонії експертну команду для посилення захисту неба – розмова глав МЗС

Сибіга підтвердив готовність України направити до Естонії експертну команду для посилення захисту неба – розмова глав МЗС

22:21 11.05.2026
Сибіга та Рютте обговорили ініціативу PURL та підготовку до саміту НАТО в Анкарі

Сибіга та Рютте обговорили ініціативу PURL та підготовку до саміту НАТО в Анкарі

ВАЖЛИВЕ

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

ОСТАННЄ

Кличко обговорив з генсеком CEMR Россі допомогу громадам та муніципальне партнерство

Законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму внесено до Палати представників США – посол

Україна має наполегливо працювати, щоб перспектива членства в ЄС стала незворотною – спікерка Конгресу депутатів Іспанії

Порошенко закликав звільнити з державних посад учасників корупційних схем зі справи "Мідас" і сформувати коаліцію національної єдності

Експрессекретарка Зеленського Мендель розкритикувала його в інтерв'ю в США, в ОП назвали її "не в собі"

Порошенко передав Силам оборони ще 5 "Ай-Петрі", їхня кількість на фронті перевищила 300

Науседа обговорив з Будановим співпрацю в оборонній галузі та питання регіональної безпеки

Зеленський: до Коаліції за повернення українських дітей приєдналися Швейцарія та Кіпр

ЄС обговорює посилення санкцій щодо російського ВПК і "тіньового флоту" – Каллас

Кос: Єврокомісія виділяє EUR50 млн на підтримку системи захисту дітей, незаконно депортованих РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА