Чорногорія, Румунія та Сан-Марино приєднаються до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Фото: https://mfa.gov.ua/

Ще три країни Європи – Чорногорія, Румунія та Сан-Марино – повідомили Раду Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії РФ проти України, повідомив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, зазначивши, що до угоди вже долучилися 32 держави.

"Я вітаю те, що Чорногорія, Румунія та Сан-Марино повідомили Раду Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал", – написав він у соціальній мережі Х у віторок.

Сибіга наголосив, що до угоди вже приєдналися 32 держави. "Імпульс набирає обертів. Ми готуємося до того, щоб Комітет міністрів Ради Європи затвердив угоду в п’ятницю в Молдові".

"Я вдячний нашим партнерам у Чорногорії Віце-прем’єр-міністр з питань міжнародних відносин та міністр закордонних справ Чорногорії Ервіну Ібрагімовічу, Румунії Оану-Сільвію Цою та Державному секретарю закордонних справ Сан-Марино Луці Беккарі за їхню принципову позицію на підтримку цієї історичної ініціативи", – додав Сибіга.

"Ми закликаємо всі країни приєднатися до нас і забезпечити притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України", – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства України.

Як повідомлялося, 14-15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску Спецтрибуналу й укласти угоду про його керівний комітет.

Як наголосили в Офісі президента, після завершення підготовчих етапів трибунал має перейти до повноцінної роботи: розслідувань; висунення обвинувачень; судових проваджень та ухвалення вироків щодо злочину агресії.

Наступні етапи роботи над створенням Спецтрибуналу:

Фаза 1 (Skeleton Tribunal) – перехідний етап. У Гаазі формують "каркас" інституції: обирають 15 суддів до реєстру, призначають реєстратора, поступово набирають основний персонал, затверджують процесуальні правила, укладають міжнародні угоди про співпрацю та створюють адміністративну й технічну інфраструктуру. На цьому етапі трибунал іще не здійснює правосуддя, а завершує підготовку до повноцінного запуску.

Фаза 2 (full-fledged Tribunal) – повноцінне функціонування Спеціального трибуналу. Після завершення підготовчих етапів інституція переходить до здійснення своєї юрисдикції: починаються розслідування, висунення обвинувачень, судові провадження та ухвалення вироків щодо злочину агресії. До цього моменту мають бути сформовані всі ключові органи, забезпечені постійні приміщення, безпекова інфраструктура та механізми міжнародної співпраці, необхідні для ефективного здійснення правосуддя.

Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року.

Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить Європейському союзу стати членом-засновником Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Цей механізм стане першим випадком з часів Нюрнберзького процесу, коли держави скоординовано працюють над відповідальністю за злочин агресії.