18:27 12.05.2026

Сибіга обговорив із Сікорським тиск на РФ та євроінтеграцію України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Варшаві зустріч з польським колегою Радославом Сікорським, під час якої обговорили мирні зусилля, тиск на агресора та прогрес у процесі євроінтеграції.

"Було приємно зустрітися з Радославом Сікорським одразу після мого прибуття до Варшави. Я поінформував Радека про ситуацію на полі бою. Україна утримує позиції, закриває повітряний простір і вживає асиметричних заходів, щоб повернути війну на територію Росії. Ми маємо перевагу як на полі бою, так і в дипломатичній сфері. Ми обговорили мирні зусилля, роль Європи в них та тиск на агресора", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що Україна сподівається незабаром відкрити всі переговорні кластери з ЄС і розраховує на підтримку близького союзника – Польщі.

Сторони відзначили успішне проведення нещодавнього Форуму істориків та обговорили підготовку до майбутньої Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Польщі.

Очільник українського МЗС подякував Польщі за її незмінну підтримку України від самого початку російської агресії.

