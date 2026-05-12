Кличко обговорив з генсеком CEMR Россі допомогу громадам та муніципальне партнерство

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з генеральним секретарем Ради європейських муніципалітетів та регіонів (CEMR) Фабріціо Россі, з яким обговорив допомогу громадам, що постраждали від російської агресії, та співпрацю у звільненні полонених мерів.

"Говорили про співпрацю між Асоціацією міст України (АМУ) і Радою європейських муніципалітетів та регіонів (CEMR). Подякував за висвітлення на міжнародному рівні питання полонених мерів наших громад. Минулого тижня меру Херсона Ігорю Колихаєву виповнилось 55 років. Уже п'ятий рік із них він у російському полоні", – повідомив Кличко в Телеграм.

Він також подякував Раді європейських муніципалітетів та регіонів за допомогу під час війни. "Наша співпраця та допомога CEMR робить більш ефективним міжмуніципальне партнерство між Україною та європейськими країнами. І є важливим фактором залучення міжнародної допомоги Україні, подолання наслідків повномасштабної війни, обміну досвідом між українськими й європейськими муніципалітетами", – наголосив мер Києва.

Асоціація міст України, яку очолює Кличко, є активним членом CEMR з 2002 року. Рада європейських муніципалітетів та регіонів цьогоріч відзначає 75 років від заснування.