Законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму внесено до Палати представників США – посол

Двопартійна група членів Палати представників США внесла на розгляд законопроєкт "Про визначення РФ як держави-спонсора тероризму", текст законопроєкту поки не оприлюднено, повідомила Надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина.

"Двопартійна група членів Палати представників США у складі конгресмена Т.Лью (Д), Співголови Конгресового Українського кокусу Дж.Вілсона (Р) та Співголови Гельсінської комісії С.Коена (Д) внесла на розгляд законопроєкт H.R.8696 – "Про визначення рф як держави-спонсора тероризму"", – написала вона у Телеграм-каналі у вівторок.

За її словами, текст законопроєкту наразі ще не оприлюднено.