Інтерфакс-Україна
Політика
17:01 12.05.2026

Законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму внесено до Палати представників США – посол

1 хв читати
Законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму внесено до Палати представників США – посол

Двопартійна група членів Палати представників США внесла на розгляд законопроєкт "Про визначення РФ як держави-спонсора тероризму", текст законопроєкту поки не оприлюднено, повідомила Надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина.

"Двопартійна група членів Палати представників США у складі конгресмена Т.Лью (Д), Співголови Конгресового Українського кокусу Дж.Вілсона (Р) та Співголови Гельсінської комісії С.Коена (Д) внесла на розгляд законопроєкт H.R.8696 – "Про визначення рф як держави-спонсора тероризму"", – написала вона у Телеграм-каналі у вівторок.

За її словами, текст законопроєкту наразі ще не оприлюднено.

Теги: #росія #сша #тероризм

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:54 12.05.2026
Тулсі Габбард розслідує питання фінансування США біолабораторій у всьому світі, зокрема, в Україні – ЗМІ

Тулсі Габбард розслідує питання фінансування США біолабораторій у всьому світі, зокрема, в Україні – ЗМІ

16:31 12.05.2026
Україна та США наближаються до укладення угоди про захист від БпЛА – ЗМІ

Україна та США наближаються до укладення угоди про захист від БпЛА – ЗМІ

09:16 12.05.2026
США вивільнили 53 млн барелів нафти зі стратегічного резерву

США вивільнили 53 млн барелів нафти зі стратегічного резерву

07:17 12.05.2026
Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

07:14 12.05.2026
Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

05:22 12.05.2026
Мінфін США запровадив санкції проти 12 осіб та структур за сприяння продажу іранської нафти на користь КВІР

Мінфін США запровадив санкції проти 12 осіб та структур за сприяння продажу іранської нафти на користь КВІР

20:15 11.05.2026
Північна Корея заробила на допомозі Росії у війні понад $13 млрд – ЗМІ

Північна Корея заробила на допомозі Росії у війні понад $13 млрд – ЗМІ

20:10 11.05.2026
Сибіга: Доля українських дітей ніколи не стане предметом жодних компромісів

Сибіга: Доля українських дітей ніколи не стане предметом жодних компромісів

19:12 11.05.2026
Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

18:40 11.05.2026
Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

Влада Швеції дозволила екіпажу суховантажу Caffa, що прямував до Санкт-Петербурга, покинути країну

ВАЖЛИВЕ

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

ОСТАННЄ

Канада першою поза Європою підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України

Україна прагне відкрити перший переговорний кластер з ЄС вже 26 травня – Сибіга

Україна має наполегливо працювати, щоб перспектива членства в ЄС стала незворотною – спікерка Конгресу депутатів Іспанії

Порошенко закликав звільнити з державних посад учасників корупційних схем зі справи "Мідас" і сформувати коаліцію національної єдності

Сибіга про слова Мендель: це випад не проти президента, а проти власної країни

Експрессекретарка Зеленського Мендель розкритикувала його в інтерв'ю в США, в ОП назвали її "не в собі"

Порошенко передав Силам оборони ще 5 "Ай-Петрі", їхня кількість на фронті перевищила 300

Науседа обговорив з Будановим співпрацю в оборонній галузі та питання регіональної безпеки

Зеленський: до Коаліції за повернення українських дітей приєдналися Швейцарія та Кіпр

ЄС обговорює посилення санкцій щодо російського ВПК і "тіньового флоту" – Каллас

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА