Інтерфакс-Україна
Політика
15:31 12.05.2026

Канада першою поза Європою підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України

Канада стала першою країною за межами Європи, яка підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з питань компенсацій для України, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Я вдячний своїй колезі Аніті Ананд за цей важливий крок: Канада стала першою країною за межами Європи, яка підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з питань компенсацій для України", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що ця комісія є частиною системи відповідальності, яка "забезпечить справедливість та компенсацію за шкоду й страждання, заподіяні українцям російською агресією", та подякував Канаді за підтримку.

