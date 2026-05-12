Канада першою поза Європою підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України
Фото: https://x.com/andrii_sybiha
Канада стала першою країною за межами Європи, яка підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з питань компенсацій для України, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Я вдячний своїй колезі Аніті Ананд за цей важливий крок: Канада стала першою країною за межами Європи, яка підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з питань компенсацій для України", – написав він у соцмережі Х.
Сибіга зазначив, що ця комісія є частиною системи відповідальності, яка "забезпечить справедливість та компенсацію за шкоду й страждання, заподіяні українцям російською агресією", та подякував Канаді за підтримку.