Інтерфакс-Україна
Політика
14:49 12.05.2026

Україна прагне відкрити перший переговорний кластер з ЄС вже 26 травня – Сибіга

Фото: сайт Президента України

Україна сподівається на відкриття першого кластеру переговорів про вступ у ЄС 26 травня, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі за участі міністрів держав-членів Євросоюзу.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Сибіга наголосив на прагненні України "відкрити перший переговорний кластер вже 26 травня, а п’ять інших – до кінця Кіпрського головування в ЄС, а також про бажання України підписати угоду про вступ в ЄС у 2027 році".

Дипломатичне джерело підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна", що Київ "не просто сподівається, а активно працює" над відкриттям першого кластеру переговорів про вступ у ЄС 26 травня.

На сайті головуючого Кіпру зазначається, що 27-28 травня 2026 року в Лімасолі відбудеться неформальне засідання Ради ЄС із закордонних справ за участю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Засідання пройде у форматі "Гімніх".

Головування Республіки Кіпр у ЄС триватиме шість місяців. Вже з 1 липня візьме на себе піврічне головування в Раді ЄС Ірландія.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 11 травня заявила, що Євросоюз може ще до завершення головування Кіпру, тобто до кінця червня, відкрити перший переговорний кластер для України, а згодом і наступні.

