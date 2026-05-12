13:56 12.05.2026

Україна має наполегливо працювати, щоб перспектива членства в ЄС стала незворотною – спікерка Конгресу депутатів Іспанії

Фото: Олена Савченко

Україна має наполегливо працювати, щоб перспектива вступу до Європейського Союзу стала реальністю, заявила голова Конгресу депутатів Іспанії Франсіна Арменголь (Francina Armengol).

"Іспанія повністю підтримує кандидатуру України на вступ до ЄС. Перспектива вступу залишається найвідчутнішим знаком непохитної підтримки Європейським Союзом свободи, незалежності та суверенітету України. Сьогодні в стінах парламенту я закликаю Україну наполегливо працювати, щоб ця перспектива стала незворотною. З огляду на те, що країна готова і відповідає умовам, потрібно якомога швидше відкривати переговорні кластери", – заявила Арменголь на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у заяві для преси Арменголь підкреслила, що Іспанія завжди була поряд з Україною і буде поряд і надалі.

"Ми будемо супроводжувати Україну на всьому її шляху до Європейського Союзу", – зазначила Арменголь.

Своєю чергою голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що обговорив з Арменголь питання двосторонньої співпраці.

"Ми поговорили про питання підтримки України з боку Іспанії в напрямку нашої європейської та євроатлантичної інтеграції. Крім цього, окремо ми обговорили всі питання щодо подальшої співпраці в частині відбудови України, про нашу можливу співпрацю в рамках майбутньої реконструкції країни", – зазначив Стефанчук.

