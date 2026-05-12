Порошенко закликав звільнити з державних посад учасників корупційних схем зі справи "Мідас" і сформувати коаліцію національної єдності

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав на тлі розвитку скандалу "Міндічгейт" звільнити з державних посад учасників корупційних схем і сформувати коаліцію національної єдності, повідомляється на сайті політсили.

Він застеріг владу від нової атаки на незалежність антикорупційних органів, як це було у липні минулого року.

"Перше: ми застерігаємо владу від атаки на незалежність антикорупційної інфраструктури. Кожного, хто в липні 2025 року проголосував тут за знищення НАБУ – вас намагалися зробити співучасниками злочину. Нам вдалося це зупинити завдяки підтримці українського народу і картонному майдану. Не пробуйте це повторити", – сказав Порошенко.

"Друге: ми наполягаємо на повному перезавантаженні ДБР як інструменту позасудової атаки на політичну систему держави. Хочу нагадати, що воно є складовою наших зобов’язань по європейській інтеграції в рамках пакету Качка-Кос", – нагадав політик.

"Третє: після повідомлення про підозру екскерівнику Офісу Президента питання відставок учасників "плівок Міндіча" є питанням негайним. Хочу наголосити, що кримінальна відповідальність попереду. Політична відповідальність має бути зараз. Після вчорашніх подій монобільшість, влада знаходиться в глибокій кризі. Вибори зараз неможливі, треба об’єднатися навколо коаліції національної єдності", – вкотре закликав Петро Порошенко.

"У 2022–2023 роках ми на фронт привозили тисячі дронів. Їх не було в армії, а гроші були у цих покидьків. Саме тому сьогодні ми говоримо про це дуже чітко – це вирок системі".

Він наголосив, що найстрашнішим у цій історії є не суми грошей, а час, коли відбувалися зловживання.