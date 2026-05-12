Сибіга про слова Мендель: це випад не проти президента, а проти власної країни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував заяви колишньої прессекретарки президента Юлія Мендель в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, назвавши її "не першою з тих, хто приєднався до клубу прихвостнів російської пропаганди та наративів".

"Навіть не дослухав до кінця жалюгідні ниці "одкровення" колишньої прессекретарки. Гидота, яку вона наговорила, це випад не проти президента, а проти власної країни. Вся ця брехня та маніпуляції спрямовані проти інтересів України та на підтримку російських вимог і ультиматумів", – написав він у Facebook.

Сибіга назвав "огидним, коли заради "слави" такі персонажі готові принижувати власну державу та плазувати перед російською пропагандою".

"Зрештою ця особа – не перша з тих, хто приєднався до клубу прихвостнів російської пропаганди та наративів. Але це квиток в один кінець. Історія все розставить на свої місця, дасть справедливі оцінки, покаже справжню роль кожного", – йдеться у дописі міністра.

Він також додав, що вважає безсумнівною роль президента Володимира Зеленського в тому, що Україна вистояла в 2022 році та успішно продовжує боротьбу та опір російській агресії.

"Всі, хто працював з президентом України в найважчий час, знають це…Жодні брехливі звинувачення цих фактів не змінять. Може й навпаки, лише підтвердять. А любителям дешевої слави – шлях у забуття". – заявив Сибіга.

Раніше Мендель, яка була першою прессекретаркою президента Володимира Зеленського з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року, дала інтерв'ю більш ніж на 1,5 години консервативному американському блогеру Карлсону, у якому дуже критично оцінила президентство Зеленського.

Зокрема, Мендель стверджує, нібито Зеленський казав Володимиру Путіну , що Україна не вступатиме до НАТО, а потім був готовий віддати Донбас. На її думку, Зеленський буцімто зацікавлений у продовженні війни та є "однією із найбільших перешкод для миру сьогодні", тоді як треба досягати її завершення будь-яким чином, про що експрессекретарка в цьому інтерв'ю також попросила Путіна.

За словами Мендель, президент України "емоційно некерований", серед його публічних заяв є "маніпуляції, факти, вирвані з контексту, або відверта брехню". Експрессекретарка також обвинуватила свого колишнього керівника у прикритті "відмивання грошей".

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, коментуючи це інтерв'ю на прохання журналістів, назвав "несерйозними" такі звинувачення на адресу Володимира Зеленського.

"Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді – коментувати несерйозно", – повідомив він журналістам.