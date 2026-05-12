Інтерфакс-Україна
Політика
13:05 12.05.2026

Сибіга про слова Мендель: це випад не проти президента, а проти власної країни

2 хв читати
Сибіга про слова Мендель: це випад не проти президента, а проти власної країни
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував заяви колишньої прессекретарки президента Юлія Мендель в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, назвавши її "не першою з тих, хто приєднався до клубу прихвостнів російської пропаганди та наративів".

"Навіть не дослухав до кінця жалюгідні ниці "одкровення" колишньої прессекретарки. Гидота, яку вона наговорила, це випад не проти президента, а проти власної країни. Вся ця брехня та маніпуляції спрямовані проти інтересів України та на підтримку російських вимог і ультиматумів", – написав він у Facebook.

Сибіга назвав "огидним, коли заради "слави" такі персонажі готові принижувати власну державу та плазувати перед російською пропагандою".

"Зрештою ця особа – не перша з тих, хто приєднався до клубу прихвостнів російської пропаганди та наративів. Але це квиток в один кінець. Історія все розставить на свої місця, дасть справедливі оцінки, покаже справжню роль кожного", – йдеться у дописі міністра.

Він також додав, що вважає безсумнівною роль президента Володимира Зеленського в тому, що Україна вистояла в 2022 році та успішно продовжує боротьбу та опір російській агресії.

"Всі, хто працював з президентом України в найважчий час, знають це…Жодні брехливі звинувачення цих фактів не змінять. Може й навпаки, лише підтвердять. А любителям дешевої слави – шлях у забуття". – заявив Сибіга.

Раніше Мендель, яка була першою прессекретаркою президента Володимира Зеленського з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року, дала інтерв'ю більш ніж на 1,5 години консервативному американському блогеру Карлсону, у якому дуже критично оцінила президентство Зеленського.

Зокрема, Мендель стверджує, нібито Зеленський казав Володимиру Путіну , що Україна не вступатиме до НАТО, а потім був готовий віддати Донбас. На її думку, Зеленський буцімто зацікавлений у продовженні війни та є "однією із найбільших перешкод для миру сьогодні", тоді як треба досягати її завершення будь-яким чином, про що експрессекретарка в цьому інтерв'ю також попросила Путіна.

За словами Мендель, президент України "емоційно некерований", серед його публічних заяв є "маніпуляції, факти, вирвані з контексту, або відверта брехню". Експрессекретарка також обвинуватила свого колишнього керівника у прикритті "відмивання грошей".

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, коментуючи це інтерв'ю на прохання журналістів, назвав "несерйозними" такі звинувачення на адресу Володимира Зеленського.

"Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді – коментувати несерйозно", – повідомив він журналістам.

 

Теги: #сибіга #мендель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:17 12.05.2026
Кіпр заявив про намір приєднатися до угоди про створенню Спецтрибуналу – Сибіга

Кіпр заявив про намір приєднатися до угоди про створенню Спецтрибуналу – Сибіга

10:10 12.05.2026
Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня, натомість цієї ночі РФ запустила понад 200 дронів – Сибіга

Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня, натомість цієї ночі РФ запустила понад 200 дронів – Сибіга

09:30 12.05.2026
Експрессекретарка Зеленського Мендель розкритикувала його в інтерв'ю в США, в ОП назвали її "не в собі"

Експрессекретарка Зеленського Мендель розкритикувала його в інтерв'ю в США, в ОП назвали її "не в собі"

03:38 12.05.2026
Сибіга: Україна хоче "аеропортне перемир'я" з Росією і розраховує на ЄС

Сибіга: Україна хоче "аеропортне перемир'я" з Росією і розраховує на ЄС

22:33 11.05.2026
Сибіга запросив главу МЗС Кіпру найближчим часом відвідати Київ

Сибіга запросив главу МЗС Кіпру найближчим часом відвідати Київ

22:31 11.05.2026
Сибіга підтвердив готовність України направити до Естонії експертну команду для посилення захисту неба – розмова глав МЗС

Сибіга підтвердив готовність України направити до Естонії експертну команду для посилення захисту неба – розмова глав МЗС

22:21 11.05.2026
Сибіга та Рютте обговорили ініціативу PURL та підготовку до саміту НАТО в Анкарі

Сибіга та Рютте обговорили ініціативу PURL та підготовку до саміту НАТО в Анкарі

16:57 11.05.2026
Сибіга обговорив з очільником МЗС Естонії поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки

Сибіга обговорив з очільником МЗС Естонії поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки

16:17 11.05.2026
Андорра та Монако приєднаються до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

Андорра та Монако приєднаються до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

14:38 11.05.2026
Сибіга та Альбарес обговорили посилення тиску на РФ, зброю для ППО та євроінтеграцію України

Сибіга та Альбарес обговорили посилення тиску на РФ, зброю для ППО та євроінтеграцію України

ВАЖЛИВЕ

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

ОСТАННЄ

Україна має наполегливо працювати, щоб перспектива членства в ЄС стала незворотною – спікерка Конгресу депутатів Іспанії

Порошенко закликав звільнити з державних посад учасників корупційних схем зі справи "Мідас" і сформувати коаліцію національної єдності

Порошенко передав Силам оборони ще 5 "Ай-Петрі", їхня кількість на фронті перевищила 300

Науседа обговорив з Будановим співпрацю в оборонній галузі та питання регіональної безпеки

Зеленський: до Коаліції за повернення українських дітей приєдналися Швейцарія та Кіпр

ЄС обговорює посилення санкцій щодо російського ВПК і "тіньового флоту" – Каллас

Кос: Єврокомісія виділяє EUR50 млн на підтримку системи захисту дітей, незаконно депортованих РФ

Саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей пройде 28-29 вересня в Торонто – глава МЗС Канади Ананд

Розмова між Зеленським і Путіним не відбудеться раптово – Буданов

Каллас: Динаміка війни змінилася, але Москва ще не на тому етапі, щоб сісти за стіл переговорів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА