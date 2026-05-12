Експрессекретарка Зеленського Мендель розкритикувала його в інтерв'ю в США, в ОП назвали її "не в собі"

Юлія Мендель, яка була першою прессекретаркою президента України Володимира Зеленського з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року, дала інтерв'ю більш ніж на 1,5 години консервативному американському блогеру Такеру Карлсону, у якому дуже критично оцінила президентство Зеленського.

Зокрема, Мендель стверджує, нібито Зеленський казав Володимиру Путіну , що Україна не вступатиме до НАТО, а потім був готовий віддати Донбас.

На її думку, Зеленський буцімто зацікавлений у продовженні війни та є "однією із найбільших перешкод для миру сьогодні", тоді як треба досягати її завершення будь-яким чином, про що експрессекретарка в цьому інтерв'ю також попросила Путіна.

За словами Мендель, президент України "емоційно некерований", серед його публічних заяв є "маніпуляції, факти, вирвані з контексту, або відверта брехня". Експрессекретарка також обвинуватила свого колишнього керівника у прикритті "відмивання грошей".

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, коментуючи це інтерв'ю на прохання журналістів, назвав "несерйозними" такі звинувачення на адресу Володимира Зеленського.

"Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді – коментувати несерйозно", – повідомив він журналістам.

