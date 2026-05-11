Інтерфакс-Україна
Політика
22:03 11.05.2026

Порошенко передав Силам оборони ще 5 "Ай-Петрі", їхня кількість на фронті перевищила 300

2 хв читати

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко передав партію з п'яти нових комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі" у підрозділи Сил оборони.

"Сьогодні, за традицією, посилюємо обороноздатність України та передаємо хлопцям, які демонструють хороші результати роботи на комплексах ПДТР "Ай-Петрі", п'ять нових одиниць. Це – ще один крок до збереження життів наших військових і наших цивільних. Бо війна змінилася. Кілзона значно розширилася. Ворог не шкодує ресурсу на дрони, на розвідку, на удари по тилу. І якщо колись зоною ураження була лише лінія бойового зіткнення, то сьогодні під ударом опинилися і мирні міста, і об'єкти критичної інфраструктури", – написав Порошенко у Facebook.

За його словами, зараз на фронті працюють понад 300 комплексів "Ай-Петрі", практично по всій лінії фронту.

При цьому політик розкритикував плани урядовців розподілити кошти міжнародної фінансової допомоги без урахування потреб фронту. "Найближчими днями у Верховній Раді розглядатиметься урядовий законопроєкт про спрямування півтора трильйона гривень на потреби Сил Оборони. Але надзвичайно важливо, щоби кожна гривня в умовах війни працювала ефективно, прозоро і насамперед на тих, хто тримає фронт. Бо з усієї суми на потреби Міністерства оборони піде лише півтора мільярда гривень, тоді як двадцять мільярдів виділяють іншим силовим відомствам", – заявив Порошенко.

За його словами, "Євросолідарність" категорично проти того, що грошове забезпечення "підвищують тим, хто перебуває в тилу та не пов'язаний з обороною країни, а ті, хто сьогодні на передовій, цього позбавлені".

"В парламенті ми принципово відстоюватимемо збільшення фінансування військових на фронті. Щоб ті, хто виконує бойові завдання, нарешті отримали гідне забезпечення", – резюмував Порошенко.

Як повідомляється на сайті політсили, Порошенко з осені 2023 року інвестував понад 200 млн грн у виробництво систем "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та використовуються у Збройних силах України. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони. 29 червня він повідомив про початок співпраці з командуванням Сухопутних військ ЗСУ щодо постачання у військо цих комплексів.

До складу кожного комплексу входить сам засіб протидії ворожим розвідкам, пікап, зарядна станція, генератор та необхідна електроніка.

 

