Інтерфакс-Україна
Політика
19:06 11.05.2026

Науседа обговорив з Будановим співпрацю в оборонній галузі та питання регіональної безпеки

Президент Литви Гітанас Науседа провів у Вільнюсі зустріч з керівником Офісу президента України Кирилом Будановим, сторони обговорили, зокрема, питання співпраці в оборонній галузі, регіональної безпеки та ситуації на лінії фронту.

"Прийняв керівника Офісу президента України Кирила Буданова. Ми обговорили питання співпраці в оборонній галузі, регіональної безпеки та ситуації на лінії фронту. Литва підтримує – і надалі підтримуватиме – Україну в усіх сферах. Сьогодні ми маємо думати не лише про перспективи миру, а й разом із нашими партнерами з НАТО та ЄС колективно ухвалювати рішення, необхідні для того, щоб Україна отримала всю необхідну підтримку", – написав Науседа у соцмережі Х.

