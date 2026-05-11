Зеленський: до Коаліції за повернення українських дітей приєдналися Швейцарія та Кіпр

На сьогоднішній день Міжнародна коаліція за повернення українських дітей об’єднує майже 50 країн, у понеділок, 11 травня, до неї приєдналися Швейцарія та Кіпр, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз ми маємо справжню глобальну коаліцію, що об’єднує Канаду та Латинську Америку, Сполучені Штати та Аргентину, а також Європу та Японію. І сьогодні до нашої коаліції приєднуються Швейцарія та Кіпр. Зараз у цій коаліції об’єдналися майже 50 країн, і я вдячний за це", – сказав Зеленський у відеозверненні до засідання на високому рівні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Президент закликав учасників засідання підтримувати конкретну практичну роботу "Bring Kids Back UA". Він також наголосив, що питання повернення викрадених дітей має залишатися спільним ресурсом для юридичної роботи.

"Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та його спільників у викраденні дітей. Це глобальна справа, і вона має мати глобальні наслідки. Кожен, хто скоює злочини проти дітей, має справді відчути, що це неправильно", – зазначив Зеленський.