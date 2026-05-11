Інтерфакс-Україна
Політика
19:00 11.05.2026

Зеленський: до Коаліції за повернення українських дітей приєдналися Швейцарія та Кіпр

1 хв читати
Зеленський: до Коаліції за повернення українських дітей приєдналися Швейцарія та Кіпр
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

На сьогоднішній день Міжнародна коаліція за повернення українських дітей об’єднує майже 50 країн, у понеділок, 11 травня, до неї приєдналися Швейцарія та Кіпр, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз ми маємо справжню глобальну коаліцію, що об’єднує Канаду та Латинську Америку, Сполучені Штати та Аргентину, а також Європу та Японію. І сьогодні до нашої коаліції приєднуються Швейцарія та Кіпр. Зараз у цій коаліції об’єдналися майже 50 країн, і я вдячний за це", – сказав Зеленський у відеозверненні до засідання на високому рівні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Президент закликав учасників засідання підтримувати конкретну практичну роботу "Bring Kids Back UA". Він також наголосив, що питання повернення викрадених дітей має залишатися спільним ресурсом для юридичної роботи.

"Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та його спільників у викраденні дітей. Це глобальна справа, і вона має мати глобальні наслідки. Кожен, хто скоює злочини проти дітей, має справді відчути, що це неправильно", – зазначив Зеленський.

Теги: #повернення_дітей #зеленський #швейцарія #кіпр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:52 11.05.2026
Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

19:39 11.05.2026
Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

18:32 11.05.2026
Саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей пройде 28-29 вересня в Торонто – глава МЗС Канади Ананд

Саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей пройде 28-29 вересня в Торонто – глава МЗС Канади Ананд

18:29 11.05.2026
Розмова між Зеленським і Путіним не відбудеться раптово – Буданов

Розмова між Зеленським і Путіним не відбудеться раптово – Буданов

18:14 11.05.2026
Зеленський: у рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є 6 проєктів

Зеленський: у рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є 6 проєктів

18:02 11.05.2026
Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

17:41 10.05.2026
Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

12:59 10.05.2026
Зеленський скоординував позиції із президентом Фінляндії

Зеленський скоординував позиції із президентом Фінляндії

12:30 10.05.2026
Фіцо: Якщо Зеленський зацікавлений у зустрічі, він мусить подзвонити до Путіна

Фіцо: Якщо Зеленський зацікавлений у зустрічі, він мусить подзвонити до Путіна

10:18 10.05.2026
Зеленський привітав українських матерів із Днем матері: Дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж

Зеленський привітав українських матерів із Днем матері: Дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж

ВАЖЛИВЕ

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

ОСТАННЄ

Науседа обговорив з Будановим співпрацю в оборонній галузі та питання регіональної безпеки

ЄС обговорює посилення санкцій щодо російського ВПК і "тіньового флоту" – Каллас

Кос: Єврокомісія виділяє EUR50 млн на підтримку системи захисту дітей, незаконно депортованих РФ

Каллас: Динаміка війни змінилася, але Москва ще не на тому етапі, щоб сісти за стіл переговорів

Німеччина оцінюватиме заяви Путіна про мир лише за реальними діями – Пісторіус

Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій за злочини московії щодо українських дітей

Каллас: є новий імпульс для офіційного відкриття переговорних кластерів для України до літа

Цахкна: Настав час визнати, що сильна Україна – це сильна Європа

Сибіга обговорив з очільником МЗС Естонії поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки

Пісторіус вважає, що слова Путіна про закінчення війни можуть обманом, щоб відвернути увагу від власної слабкості

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА