Інтерфакс-Україна
Політика
18:51 11.05.2026

ЄС обговорює посилення санкцій щодо російського ВПК і "тіньового флоту" – Каллас

1 хв читати
ЄС обговорює посилення санкцій щодо російського ВПК і "тіньового флоту" – Каллас
Фото: Unsplash

У керівництві ЄС наразі тривають дискусії з питання про 21-й пакет антиросійських санкцій, повідомила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

"Країнам-членам ЄС було запропоновано узгодити пропозиції щодо санкцій стосовно російського військового сектору", – сказала вона на пресконференції в понеділок.

За словами Каллас, наразі країни ЄС можуть висувати пропозиції, що стосуються 21-го пакета санкцій, однак, зазначила вона, він буде націлений на військово-промисловий комплекс Росії і "тіньовий флот".

Теги: #санкції #єс #каллас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:21 11.05.2026
Каллас: Динаміка війни змінилася, але Москва ще не на тому етапі, щоб сісти за стіл переговорів

Каллас: Динаміка війни змінилася, але Москва ще не на тому етапі, щоб сісти за стіл переговорів

18:02 11.05.2026
Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

17:55 11.05.2026
Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій за злочини московії щодо українських дітей

Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій за злочини московії щодо українських дітей

17:50 11.05.2026
Каллас: є новий імпульс для офіційного відкриття переговорних кластерів для України до літа

Каллас: є новий імпульс для офіційного відкриття переговорних кластерів для України до літа

15:16 11.05.2026
Ще 16 фізосіб і сім організацій РФ поповнили санкційний список ЄС

Ще 16 фізосіб і сім організацій РФ поповнили санкційний список ЄС

12:06 11.05.2026
ЄС може виплатити перший транш за позикою Україні вже наступного тижня – ЗМІ

ЄС може виплатити перший транш за позикою Україні вже наступного тижня – ЗМІ

12:02 11.05.2026
МЗС: Угорщина припинить шантажувати ЄС правом вето

МЗС: Угорщина припинить шантажувати ЄС правом вето

11:04 11.05.2026
Сибіга у світлі змін у війні РФ проти України бачить нову роль для ЄС у мирних переговорах

Сибіга у світлі змін у війні РФ проти України бачить нову роль для ЄС у мирних переговорах

09:36 11.05.2026
Каллас: Повертати незаконно депортованих РФ українських дітей дуже складно

Каллас: Повертати незаконно депортованих РФ українських дітей дуже складно

09:21 11.05.2026
Проголошене Путіним припинення вогню було цинічним – Каллас

Проголошене Путіним припинення вогню було цинічним – Каллас

ВАЖЛИВЕ

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

ОСТАННЄ

Науседа обговорив з Будановим співпрацю в оборонній галузі та питання регіональної безпеки

Зеленський: до Коаліції за повернення українських дітей приєдналися Швейцарія та Кіпр

Кос: Єврокомісія виділяє EUR50 млн на підтримку системи захисту дітей, незаконно депортованих РФ

Саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей пройде 28-29 вересня в Торонто – глава МЗС Канади Ананд

Розмова між Зеленським і Путіним не відбудеться раптово – Буданов

Німеччина оцінюватиме заяви Путіна про мир лише за реальними діями – Пісторіус

Зеленський: у рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є 6 проєктів

Цахкна: Настав час визнати, що сильна Україна – це сильна Європа

Сибіга обговорив з очільником МЗС Естонії поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки

Пісторіус вважає, що слова Путіна про закінчення війни можуть обманом, щоб відвернути увагу від власної слабкості

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА