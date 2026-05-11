18:51 11.05.2026
ЄС обговорює посилення санкцій щодо російського ВПК і "тіньового флоту" – Каллас
У керівництві ЄС наразі тривають дискусії з питання про 21-й пакет антиросійських санкцій, повідомила голова європейської дипломатії Кая Каллас.
"Країнам-членам ЄС було запропоновано узгодити пропозиції щодо санкцій стосовно російського військового сектору", – сказала вона на пресконференції в понеділок.
За словами Каллас, наразі країни ЄС можуть висувати пропозиції, що стосуються 21-го пакета санкцій, однак, зазначила вона, він буде націлений на військово-промисловий комплекс Росії і "тіньовий флот".