Кос: Єврокомісія виділяє EUR50 млн на підтримку системи захисту дітей, незаконно депортованих РФ

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос говорить, що Європейська комісія виділить 50 млн євро на підтримку системи захисту українських дітей, незаконно депортованих росіянами.

Про це вона сказала у понеділок в Брюсселі на пресконференції перед початком зустрічі на високому рівні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"Я коротко окреслю, що ми в Європейській Комісії конкретно пропонуємо сьогодні: майже 50 млн євро загалом, які будуть використані для фінансування низки речей. Це буде витрачено на підтримку системи захисту українських дітей, кожна дитина, яка повернулася, повинна мати доступ до своєчасного догляду ... Частина коштів також буде спрямована на дошкільну освіту, а частина коштів також пов’язана з досягненням справедливості для цих дітей", – анонсувала Кос.

За словами єврокомісара, щонайменше один мільйон євро піде на зміцнення цифрових можливостей України для її громадян, де вони зможуть подавати позови про компенсацію, і в цьому випадку від імені викрадених дітей.

"Це не такого роду зустрічі, які ми повинні будь-коли проводити. Крадіжка дітей з їхніх домівок та сімей – це злочин, який жахає будь-яку людину з совістю, але саме тому для нас так важливо об’єднатися проти нього та продовжувати викривати міжнародні злочини Росії, і таким чином ми також протистоїмо ширшим російським наративам", – переконана вона.

Кос нагадала, що вчора був День матері, і теж – в Україні. "Матері щонайменше 20 тис дітей мали пережити цей день, який про кохання та сім’ю, без своїх дітей поруч. Як я вже казав на початку, йдеться про те, щоб запобігти руйнуванню дитячих життів. Росію потрібно зупинити, і Росію потрібно притягнути до відповідальності, цей саміт – це не кінець. Кінець буде тоді, коли остання дитина повернеться додому", – наголосила європейський комісар.