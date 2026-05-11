Інтерфакс-Україна
Політика
18:48 11.05.2026

Кос: Єврокомісія виділяє EUR50 млн на підтримку системи захисту дітей, незаконно депортованих РФ

2 хв читати
Кос: Єврокомісія виділяє EUR50 млн на підтримку системи захисту дітей, незаконно депортованих РФ
Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос говорить, що Європейська комісія виділить 50 млн євро на підтримку системи захисту українських дітей, незаконно депортованих росіянами.

Про це вона сказала у понеділок в Брюсселі на пресконференції перед початком зустрічі на високому рівні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"Я коротко окреслю, що ми в Європейській Комісії конкретно пропонуємо сьогодні: майже 50 млн євро загалом, які будуть використані для фінансування низки речей. Це буде витрачено на підтримку системи захисту українських дітей, кожна дитина, яка повернулася, повинна мати доступ до своєчасного догляду ... Частина коштів також буде спрямована на дошкільну освіту, а частина коштів також пов’язана з досягненням справедливості для цих дітей", – анонсувала Кос.

За словами єврокомісара, щонайменше один мільйон євро піде на зміцнення цифрових можливостей України для її громадян, де вони зможуть подавати позови про компенсацію, і в цьому випадку від імені викрадених дітей.

"Це не такого роду зустрічі, які ми повинні будь-коли проводити. Крадіжка дітей з їхніх домівок та сімей – це злочин, який жахає будь-яку людину з совістю, але саме тому для нас так важливо об’єднатися проти нього та продовжувати викривати міжнародні злочини Росії, і таким чином ми також протистоїмо ширшим російським наративам", – переконана вона.

Кос нагадала, що вчора був День матері, і теж – в Україні. "Матері щонайменше 20 тис дітей мали пережити цей день, який про кохання та сім’ю, без своїх дітей поруч. Як я вже казав на початку, йдеться про те, щоб запобігти руйнуванню дитячих життів. Росію потрібно зупинити, і Росію потрібно притягнути до відповідальності, цей саміт – це не кінець. Кінець буде тоді, коли остання дитина повернеться додому", – наголосила європейський комісар.

Теги: #марта_кос #діти #депортовані #єк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:02 11.05.2026
Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

17:55 11.05.2026
Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій за злочини московії щодо українських дітей

Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій за злочини московії щодо українських дітей

16:53 11.05.2026
ЄК координувала евакуацію людей із круїзного лайнера зі спалахом хантавірусу

ЄК координувала евакуацію людей із круїзного лайнера зі спалахом хантавірусу

13:50 11.05.2026
Україна та Литва підписали Спільну декларацію про партнерство, зокрема, про повернення та реабілітацію дітей

Україна та Литва підписали Спільну декларацію про партнерство, зокрема, про повернення та реабілітацію дітей

10:20 11.05.2026
Кос: Росія має заплатити за депортацію українських дітей

Кос: Росія має заплатити за депортацію українських дітей

09:36 11.05.2026
Каллас: Повертати незаконно депортованих РФ українських дітей дуже складно

Каллас: Повертати незаконно депортованих РФ українських дітей дуже складно

23:26 09.05.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, ще один 8-річний хлопчик зазнав стресу – ОВА

Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, ще один 8-річний хлопчик зазнав стресу – ОВА

13:52 08.05.2026
Президенти Єврокомісії, України та прем'єр-міністр Канади звернуться до учасників Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

Президенти Єврокомісії, України та прем'єр-міністр Канади звернуться до учасників Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

12:51 08.05.2026
Рада ЄС з закордонних справ знову обговорить війну РФ проти України, очікуються санкції за депортацію українських дітей – дипломат

Рада ЄС з закордонних справ знову обговорить війну РФ проти України, очікуються санкції за депортацію українських дітей – дипломат

00:18 08.05.2026
Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

ВАЖЛИВЕ

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

ОСТАННЄ

Науседа обговорив з Будановим співпрацю в оборонній галузі та питання регіональної безпеки

Зеленський: до Коаліції за повернення українських дітей приєдналися Швейцарія та Кіпр

ЄС обговорює посилення санкцій щодо російського ВПК і "тіньового флоту" – Каллас

Саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей пройде 28-29 вересня в Торонто – глава МЗС Канади Ананд

Розмова між Зеленським і Путіним не відбудеться раптово – Буданов

Каллас: Динаміка війни змінилася, але Москва ще не на тому етапі, щоб сісти за стіл переговорів

Німеччина оцінюватиме заяви Путіна про мир лише за реальними діями – Пісторіус

Зеленський: у рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є 6 проєктів

Каллас: є новий імпульс для офіційного відкриття переговорних кластерів для України до літа

Цахкна: Настав час визнати, що сильна Україна – це сильна Європа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА