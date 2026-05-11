18:32 11.05.2026

Саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей пройде 28-29 вересня в Торонто – глава МЗС Канади Ананд

Міністр закордонних справ Аніта Ананд анонсувала саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією, 28-29 вересня в Торонто.

Відповідне оголошення вона зробила в понеділок в Брюсселі на пресконференції перед початком зустрічі високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, незаконно репатрійованих Росією.

"Цей саміт не є кінцем цих зусиль. Насправді, ми продовжуватимемо працювати разом, щоб створити коаліцію з дедалі більшої кількості країн, щоб забезпечити колективну роботу над поверненням українських дітей додому. І в цьому сенсі я хочу зазначити, що Канада прийматиме саміт 28 та 29 вересня в Торонто цього року, щоб ми могли продовжити зусилля. Ми будемо спиратися на роботу, яку ми виконали сьогодні. Ми забезпечимо єдність у наших зусиллях, щоб повернути українських дітей додому, до їхніх сімей, де вони повинні бути", – сказала Ананд.

Як відомо, Канада разом з Україною є співголовою коаліції за повернення українських дітей.

Ананд переконана, що робота Міжнародної коаліції переслідує важливу мету. "Коаліція за повернення українських дітей була корисною, оскільки вона привернула міжнародну увагу до питання, яке Росія хоче, щоб світ забув. З моменту останньої зустрічі на високому рівні до неї приєдналися Кіпр, Швейцарія, Монако, Панама та Парламентська асамблея ОБСЄ. Це ознака того, що дедалі більше країн, як і Канада, вважають абсолютно осудним те, що Росія краде українських дітей, ідеологічно втручається в українських дітей та відмовляється повертати цих дітей до їхніх сімей", – пояснила вона.

На переконання глави зовнішнього відомства Канади, спільні зусилля учасників коаліції мають бути зосереджені на трьох пріоритетах: поверненні, реабілітація та реінтеграція, забезпечення того, щоб діти, травмовані тривалим розлученням зі своєю сім’єю, мали можливість отримувати психологічну допомогу і третє, це підзвітність – ведення обліку.

"Незаконна депортація та примусове переміщення українських дітей Росією є серйозним порушенням міжнародного права. Отже, Канада завжди діятиме заради міжнародного права", – запевнила Ананд.

