18:29 11.05.2026

Розмова між Зеленським і Путіним не відбудеться раптово – Буданов

Розмова між президентом України Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним не відбудеться раптово, "як грім серед ясного неба", однак якщо натяки Росії на діалог є щирими, Україна "також була б готова", заявив під час візиту до Литви глава Офісу президента України Кирило Буданов, передає LRT.

"Якщо говорити серйозно, то якщо Російська Федерація дійсно готова до серйозної розмови, Україна також була б готова. Україна неодноразово наголошувала й доводила своїми діями: ми виступаємо за завершення війни, за мир. Це офіційна позиція України, яку підтримує президент України. Ми виступаємо за припинення бойових дій. Хочу ще раз повторити: укладення миру – це не слабкість, а доказ здорового глузду", – заявив Буданов.

Він підкреслив, що ситуація на фронті залишається "стабільною", як і російський режим.

"Але в цьому світі немає нічого вічного", – додав він.

У неділю після візиту до Москви прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що якщо Володимир Зеленський хоче зустрітися для переговорів з Володимиром Путіним, йому слід зателефонувати. За словами Фіцо, такою була відповідь Путіна на передане словацьким прем’єром бажання Зеленського зустрітися з російським лідером у будь-якому форматі. Відповідаючи на запитання журналістів про можливість такої розмови, Буданов пожартував, що міждержавні телефонні лінії між воюючими країнами відключені, а "такі дзвінки по мобільному телефону не здійснюються".

