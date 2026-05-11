Каллас: динаміка війни змінилася, але Москва ще не на тому етапі, щоб сісти за стіл переговорів

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас говорить, що динаміка війни, яку проти України веде Росія, змінилася, і Київ перебуває в набагато кращому становищі, але ще не на тому етапі, щоб Москва сіла за стіл переговорів.

Про це вона сказала у понеділок в Брюсселі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, на якому міністри обговорили і питання війни РФ проти України.

"Звичайно, після 90-мільярдного кредиту, рекордних втрат Москви на полі бою, глибоких ударів України по Росії та скороченні військового параду Москви, все це показує, що динаміка війни змінюється. Україна перебуває в набагато кращому становищі", – констатувала Каллас.

За словами Високого представника, в ЄС проаналізували останні "повідомлення Путіна, які відрізняються від того, що він говорив раніше". "Загальне розуміння полягає в тому, що Путін зараз у слабшому становищі, ніж будь-коли раніше. Ми бачимо, що вони втрачають на полі бою багато життів, у російському суспільстві зростає невдоволення. Ось чому вони також вимикають Інтернет, щоб люди не мали доступу до актуальних новин. Ось чому глибокі удари, які завдала Україна, також справили справжнє враження. Підтримка війни Путіна знижується. Ми також бачимо, що впливові особи все частіше висловлюються про це. Тож я думаю, що все це показує, що насправді Путін не такий сильний", – зробила вона детальний аналіз.

Разом з тим, Каллас зауважила, що "ми ще не на тому етапі, коли вони справді ведуть переговори, бо вони все ще висувають максимальні претензії". "Тому нам потрібно продовжувати нашу роботу", – наголосила Високий представник.

Вона також повідомила про результати сьогоднішнього засідання. "По-перше, міністри ухвалили посилений мандат консультативної місії ЄС в Україні, і це дозволить нашій місії активізуватися проти гібридних загроз та підтримати реінтеграцію ветеранів. По-друге, ми також просуваємо нашу роботу щодо гарантій безпеки ЄС на час перемир’я, і це включає зміцнення супутникового центру ЄС, щоб він міг підтримувати моніторинг припинення вогню, а також протидію обходу санкцій. І по-третє, ми розробляємо санкції, щоб перекрити потоки доходів Кремля", – перерахувала Каллас.

Крім того, міністри також обговорили питання мирних переговорів та участь ЄС. "Ми повинні домовитися між собою про те, про що ми хочемо говорити з Росією та які наші червоні лінії. І майбутня зустріч у Gimnich (неформальне засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС – ІФ-У) – гарне місце для проведення цієї дискусії", – нагадала вона про свої плани.

Каллас також повідомила, що сьогодні міністри "дали зелене світло ЄС, щоб стати учасником Міжнародної комісії з претензій".