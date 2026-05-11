Німеччина оцінюватиме заяви Путіна про мир лише за реальними діями – Пісторіус

Володимир Путін зараз хоче змусити повірити усіх, що він хоче миру, Німеччини оцінюватиме ці обіцянки Путіна лише на основі його дій, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"І водночас Володимир Путін знову намагається змусити нас повірити, що він хоче миру. Я маю на увазі, це дивно – з нашого досвіду з його обіцянками в минулому, які вимагали обережності....Ми оцінюватимемо обіцянки Путіна на основі однієї єдиної речі – його дій", – сказав Пісторіус під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

"Тож давайте почекаємо і побачимо", – додав Пісторіус.

За його словами, якщо Путін дійсно хоче досягти миру, то він може це зробити – впровадивши перемир’я та погодившись провести переговори без умов, "які неприйнятні для наших українських друзів".