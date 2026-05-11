Інтерфакс-Україна
Політика
18:19 11.05.2026

Німеччина оцінюватиме заяви Путіна про мир лише за реальними діями – Пісторіус

1 хв читати
Німеччина оцінюватиме заяви Путіна про мир лише за реальними діями – Пісторіус
Фото: Kay Nietfeld / dpa

Володимир Путін зараз хоче змусити повірити усіх, що він хоче миру, Німеччини оцінюватиме ці обіцянки Путіна лише на основі його дій, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"І водночас Володимир Путін знову намагається змусити нас повірити, що він хоче миру. Я маю на увазі, це дивно – з нашого досвіду з його обіцянками в минулому, які вимагали обережності....Ми оцінюватимемо обіцянки Путіна на основі однієї єдиної речі – його дій", – сказав Пісторіус під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

"Тож давайте почекаємо і побачимо", – додав Пісторіус.

За його словами, якщо Путін дійсно хоче досягти миру, то він може це зробити – впровадивши перемир’я та погодившись провести переговори без умов, "які неприйнятні для наших українських друзів".

Теги: #пісторіус #путін #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:14 11.05.2026
Зеленський: у рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є 6 проєктів

Зеленський: у рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є 6 проєктів

15:45 11.05.2026
Федоров подарував Пісторіусу мед з мінних полів, сіль з Соледару та браслет "Азовсталь"

Федоров подарував Пісторіусу мед з мінних полів, сіль з Соледару та браслет "Азовсталь"

15:39 11.05.2026
Пісторіус вважає, що слова Путіна про закінчення війни можуть обманом, щоб відвернути увагу від власної слабкості

Пісторіус вважає, що слова Путіна про закінчення війни можуть обманом, щоб відвернути увагу від власної слабкості

15:19 11.05.2026
Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони різної дальності від 100 до 1500 км – Пісторіус

Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони різної дальності від 100 до 1500 км – Пісторіус

14:25 11.05.2026
Німеччина – №1 у світі щодо безпекової допомоги Україні, наголосив Федоров

Німеччина – №1 у світі щодо безпекової допомоги Україні, наголосив Федоров

14:10 11.05.2026
Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

12:46 11.05.2026
Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – посольство

Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – посольство

09:21 11.05.2026
Проголошене Путіним припинення вогню було цинічним – Каллас

Проголошене Путіним припинення вогню було цинічним – Каллас

09:19 11.05.2026
Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – ЗМІ

Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – ЗМІ

19:21 10.05.2026
Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

ОСТАННЄ

Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій за злочини московії щодо українських дітей

Каллас: є новий імпульс для офіційного відкриття переговорних кластерів для України до літа

Цахкна: Настав час визнати, що сильна Україна – це сильна Європа

Сибіга обговорив з очільником МЗС Естонії поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки

Ще 16 фізосіб і сім організацій РФ поповнили санкційний список ЄС

Сибіга та Альбарес обговорили посилення тиску на РФ, зброю для ППО та євроінтеграцію України

Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА