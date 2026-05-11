Зеленський: у рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є 6 проєктів

У рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є шість проєктів, і це лише початок, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Ми вже почали працювати над співпрацею між нашими країнами – я думаю, що це вже сильні кроки. У нас є шість проєктів, але я думаю, що це лише початок", – сказав Зеленський у понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Глава держави повідомив, що хоче обговорити з Пісторіусом drone deal на 10 років між Україною та Німеччиною.

Президент подякував Німеччині за надану військову підтримку на EUR28,6 млрд, а також за домовленості у сфері ППО.

"Я не буду йти далі, але нехай це буде сюрпризом для росіян", – зауважив Зеленський.