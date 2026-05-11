Інтерфакс-Україна
Політика
18:02 11.05.2026

Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

1 хв читати
Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії, Канаді та Європейському Союзу за важливі санкційні рішення щодо російських структур і осіб, залучених до викрадення українських дітей.

"Тепер під обмеженнями Великої Британії 85 фізичних та юридичних осіб. Це ті, хто бере участь у депортації українських дітей, нав’язуванні їм російської ідеології, русифікації та мілітаризації, а також у російських пропагандистських операціях. Канада запроваджує санкції проти ще 23 осіб та п’яти організацій. Вони відповідальні за незаконну депортацію та примусове переміщення наших дітей, включаючи їхню ідеологічну обробку та мілітаризацію", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Крім того, у санкційному пакеті Європейського Союзу 16 осіб і 7 організацій, які причетні до систематичної незаконної депортації та вивезення українських дітей до РФ із подальшим примусовим усиновленням та перевихованням. Це ті, хто "перепрошиває" ідентичність українських дітей, сприяє тому, щоб вони зненавиділи батьківщину й одного дня взяли до рук зброю, щоб воювати проти України.

"Вдячний за принципову позицію і за те, що санкційний тиск не зупиняється. Партнери врахували багато наших пропозицій, зокрема положення з українського санкційного пакету, запровадженого кілька тижнів тому. Маємо й надалі спільно працювати, щоб повернути всіх українських дітей додому та щоб усі, хто стоїть за цими злочинами, були притягнуті до відповідальності", – резюмував президент.

Теги: #велика_британія #діти #санкції #канада #єс #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:55 11.05.2026
Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій за злочини московії щодо українських дітей

Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій за злочини московії щодо українських дітей

15:16 11.05.2026
Ще 16 фізосіб і сім організацій РФ поповнили санкційний список ЄС

Ще 16 фізосіб і сім організацій РФ поповнили санкційний список ЄС

13:50 11.05.2026
Україна та Литва підписали Спільну декларацію про партнерство, зокрема, про повернення та реабілітацію дітей

Україна та Литва підписали Спільну декларацію про партнерство, зокрема, про повернення та реабілітацію дітей

12:06 11.05.2026
ЄС може виплатити перший транш за позикою Україні вже наступного тижня – ЗМІ

ЄС може виплатити перший транш за позикою Україні вже наступного тижня – ЗМІ

12:02 11.05.2026
МЗС: Угорщина припинить шантажувати ЄС правом вето

МЗС: Угорщина припинить шантажувати ЄС правом вето

11:04 11.05.2026
Сибіга у світлі змін у війні РФ проти України бачить нову роль для ЄС у мирних переговорах

Сибіга у світлі змін у війні РФ проти України бачить нову роль для ЄС у мирних переговорах

10:20 11.05.2026
Кос: Росія має заплатити за депортацію українських дітей

Кос: Росія має заплатити за депортацію українських дітей

09:36 11.05.2026
Каллас: Повертати незаконно депортованих РФ українських дітей дуже складно

Каллас: Повертати незаконно депортованих РФ українських дітей дуже складно

09:08 11.05.2026
Каллас назвала не мудрим надати РФ право визначати переговірника для ЄС, а Шредера – лобістом роскомпаній

Каллас назвала не мудрим надати РФ право визначати переговірника для ЄС, а Шредера – лобістом роскомпаній

00:11 11.05.2026
Сибіга їде до Брюсселю на переговори з ЄС і НАТО – МЗС України

Сибіга їде до Брюсселю на переговори з ЄС і НАТО – МЗС України

ВАЖЛИВЕ

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

ОСТАННЄ

Каллас: є новий імпульс для офіційного відкриття переговорних кластерів для України до літа

Цахкна: Настав час визнати, що сильна Україна – це сильна Європа

Сибіга обговорив з очільником МЗС Естонії поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки

Пісторіус вважає, що слова Путіна про закінчення війни можуть обманом, щоб відвернути увагу від власної слабкості

Сибіга та Альбарес обговорили посилення тиску на РФ, зброю для ППО та євроінтеграцію України

Німеччина – №1 у світі щодо безпекової допомоги Україні, наголосив Федоров

Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

Естонія очікує від України посилення контролю над дронами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА