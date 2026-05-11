Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії, Канаді та Європейському Союзу за важливі санкційні рішення щодо російських структур і осіб, залучених до викрадення українських дітей.

"Тепер під обмеженнями Великої Британії 85 фізичних та юридичних осіб. Це ті, хто бере участь у депортації українських дітей, нав’язуванні їм російської ідеології, русифікації та мілітаризації, а також у російських пропагандистських операціях. Канада запроваджує санкції проти ще 23 осіб та п’яти організацій. Вони відповідальні за незаконну депортацію та примусове переміщення наших дітей, включаючи їхню ідеологічну обробку та мілітаризацію", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Крім того, у санкційному пакеті Європейського Союзу 16 осіб і 7 організацій, які причетні до систематичної незаконної депортації та вивезення українських дітей до РФ із подальшим примусовим усиновленням та перевихованням. Це ті, хто "перепрошиває" ідентичність українських дітей, сприяє тому, щоб вони зненавиділи батьківщину й одного дня взяли до рук зброю, щоб воювати проти України.

"Вдячний за принципову позицію і за те, що санкційний тиск не зупиняється. Партнери врахували багато наших пропозицій, зокрема положення з українського санкційного пакету, запровадженого кілька тижнів тому. Маємо й надалі спільно працювати, щоб повернути всіх українських дітей додому та щоб усі, хто стоїть за цими злочинами, були притягнуті до відповідальності", – резюмував президент.