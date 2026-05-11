Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій за злочини московії щодо українських дітей

Велика Британія викриває ворожі та огидні дії Росії та вживає заходів проти них на всіх рівнях – від систематичної кампанії з примусової депортації та мілітаризації українських дітей, йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

"Сьогоднішні санкції є рішучим кроком, спрямованим на те, щоб викрити та покласти край тому, на що готова піти Росія, аби втручатися в справи інших країн, підривати демократію та знищувати майбутнє України шляхом огидної депортації та ідеологічної обробки українських дітей", – зазначила держсекретарка у закордонних справах Великої Британії Іветт Купер.

В уряді країни зазначили, що сьогоднішні дії є одними з "найжорсткіших заходів, яких досі вживала Велика Британія для протидії ворожій діяльності Росії, і безпосередньо стосуються 85 осіб та організацій".

Нові заходи спрямовані проти 49 осіб, які працюють в "Агентстві соціального дизайну" (SDA), зокрема авторів, перекладачів та відеооператорів, відповідальних за оманливу кремлівську пропаганду. SDA отримало від Кремля завдання та фінансування для проведення низки операцій з втручання, спрямованих на підрив демократії та послаблення підтримки України.

Серед тих, кого було піддано санкціям за участь у політиці русифікації українських дітей, – "Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді", відомий як "Центр "Воїн", де українських дітей піддають військовій підготовці та прокремлівській ідеології.

До списку санкцій також включено Юлію Сергіївну Велічко, "міністра з питань молодіжної політики" так званої "Луганської народної республіки", за її роль у реалізації державних ініціатив щодо депортації та ідеологічної обробки українських дітей, зокрема за видачу російських паспортів дітям з тимчасово окупованих територій та організацію програм, що піддають їх впливу російської ідеології.

Також повідомляється, що Великобританією надасть додаткових GBP1,2 млн на фінансування Центру верифікації та Механізму розшуку, що допоможе ідентифікувати та знайти українських дітей, яких викрали з їхніх родин.

В свою чергу, в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України зазначили, що із 1,2 млн фунтів стерлінгів GBP600 тис. передбачено для Центру верифікації, який розшукує цих дітей, та надало вагомі докази Комісії ООН з розслідування на підтвердження своїх висновків про те, що дії РФ є злочинами проти людяності, а ще GBP600 тис. – на програму розшуку, яку очолює Україна та знаходить тисячі дітей, незаконно депортованих Росією.

"Зазначимо, що завдяки ініціативі президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 2,133 тис. дітей. На жаль, 1,6 млн українських дітей досі залишаються під контролем росії – депортовані, примусово переміщені або на тимчасово окупованій території", – додали у відомстві.