Інтерфакс-Україна
Політика
17:55 11.05.2026

Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій за злочини московії щодо українських дітей

2 хв читати
Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій за злочини московії щодо українських дітей
Фото: Unsplash

Велика Британія викриває ворожі та огидні дії Росії та вживає заходів проти них на всіх рівнях – від систематичної кампанії з примусової депортації та мілітаризації українських дітей, йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

"Сьогоднішні санкції є рішучим кроком, спрямованим на те, щоб викрити та покласти край тому, на що готова піти Росія, аби втручатися в справи інших країн, підривати демократію та знищувати майбутнє України шляхом огидної депортації та ідеологічної обробки українських дітей", – зазначила держсекретарка у закордонних справах Великої Британії Іветт Купер.

В уряді країни зазначили, що сьогоднішні дії є одними з "найжорсткіших заходів, яких досі вживала Велика Британія для протидії ворожій діяльності Росії, і безпосередньо стосуються 85 осіб та організацій".

Нові заходи спрямовані проти 49 осіб, які працюють в "Агентстві соціального дизайну" (SDA), зокрема авторів, перекладачів та відеооператорів, відповідальних за оманливу кремлівську пропаганду. SDA отримало від Кремля завдання та фінансування для проведення низки операцій з втручання, спрямованих на підрив демократії та послаблення підтримки України.

Серед тих, кого було піддано санкціям за участь у політиці русифікації українських дітей, – "Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді", відомий як "Центр "Воїн", де українських дітей піддають військовій підготовці та прокремлівській ідеології.

До списку санкцій також включено Юлію Сергіївну Велічко, "міністра з питань молодіжної політики" так званої "Луганської народної республіки", за її роль у реалізації державних ініціатив щодо депортації та ідеологічної обробки українських дітей, зокрема за видачу російських паспортів дітям з тимчасово окупованих територій та організацію програм, що піддають їх впливу російської ідеології.

Також повідомляється, що Великобританією надасть додаткових GBP1,2 млн на фінансування Центру верифікації та Механізму розшуку, що допоможе ідентифікувати та знайти українських дітей, яких викрали з їхніх родин.

В свою чергу, в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України зазначили, що із 1,2 млн фунтів стерлінгів GBP600 тис. передбачено для Центру верифікації, який розшукує цих дітей, та надало вагомі докази Комісії ООН з розслідування на підтвердження своїх висновків про те, що дії РФ є злочинами проти людяності, а ще GBP600 тис. – на програму розшуку, яку очолює Україна та знаходить тисячі дітей, незаконно депортованих Росією.

"Зазначимо, що завдяки ініціативі президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 2,133 тис. дітей. На жаль, 1,6 млн українських дітей досі залишаються під контролем росії – депортовані, примусово переміщені або на тимчасово окупованій території", – додали у відомстві.

Теги: #діти #санкції #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:02 11.05.2026
Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

13:50 11.05.2026
Україна та Литва підписали Спільну декларацію про партнерство, зокрема, про повернення та реабілітацію дітей

Україна та Литва підписали Спільну декларацію про партнерство, зокрема, про повернення та реабілітацію дітей

10:20 11.05.2026
Кос: Росія має заплатити за депортацію українських дітей

Кос: Росія має заплатити за депортацію українських дітей

09:36 11.05.2026
Каллас: Повертати незаконно депортованих РФ українських дітей дуже складно

Каллас: Повертати незаконно депортованих РФ українських дітей дуже складно

23:26 09.05.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, ще один 8-річний хлопчик зазнав стресу – ОВА

Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, ще один 8-річний хлопчик зазнав стресу – ОВА

05:44 09.05.2026
Мінфін США ввів санкції проти 10 компаній та фізосіб, яких Вашингтон вважає причетними до закупівлі зброї для Ірану

Мінфін США ввів санкції проти 10 компаній та фізосіб, яких Вашингтон вважає причетними до закупівлі зброї для Ірану

15:02 08.05.2026
Кабмін забрав у Мінспорту завдання з підготовки та подання уряду пропозицій щодо застосування санкцій

Кабмін забрав у Мінспорту завдання з підготовки та подання уряду пропозицій щодо застосування санкцій

13:52 08.05.2026
Президенти Єврокомісії, України та прем'єр-міністр Канади звернуться до учасників Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

Президенти Єврокомісії, України та прем'єр-міністр Канади звернуться до учасників Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

12:51 08.05.2026
Рада ЄС з закордонних справ знову обговорить війну РФ проти України, очікуються санкції за депортацію українських дітей – дипломат

Рада ЄС з закордонних справ знову обговорить війну РФ проти України, очікуються санкції за депортацію українських дітей – дипломат

00:18 08.05.2026
Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

ВАЖЛИВЕ

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

ОСТАННЄ

Каллас: є новий імпульс для офіційного відкриття переговорних кластерів для України до літа

Цахкна: Настав час визнати, що сильна Україна – це сильна Європа

Сибіга обговорив з очільником МЗС Естонії поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки

Пісторіус вважає, що слова Путіна про закінчення війни можуть обманом, щоб відвернути увагу від власної слабкості

Ще 16 фізосіб і сім організацій РФ поповнили санкційний список ЄС

Сибіга та Альбарес обговорили посилення тиску на РФ, зброю для ППО та євроінтеграцію України

Німеччина – №1 у світі щодо безпекової допомоги Україні, наголосив Федоров

Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА