17:50 11.05.2026

Каллас: є новий імпульс для офіційного відкриття переговорних кластерів для України до літа

Каллас: є новий імпульс для офіційного відкриття переговорних кластерів для України до літа
Високий представник Європейського союзу Кая Каллас говорить, що у питанні офіційного відкриття переговорних кластерів щодо вступу України в ЄС "є новий імпульс", який надає можливості відкрити всі кластери до літа.

Про це вона сказала у понеділок в Брюсселі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

"Міністри також обговорили вступ України. Україна досягла значного прогресу в реформах за найскладніших обставин, і зараз є новий імпульс, і ми повинні використати його для просування шляху України до ЄС. Це означає відкриття всіх переговорних кластерів до літа", – заявила вона.

Високий представник потім уточнила, що "європейське літо – це серпень".

Каллас наголосила, що вступ України до ЄС – "це не благодійність, це інвестиція у нашу власну безпеку". "Наше послання Путіну чітке: європейське майбутнє України для нас важливіше, ніж знищення України для Росії", – сказала Високий представник ЄС.

Як відомо, наразі робота над шістьма переговорними кластерами щодо вступу України в ЄС продовжується на технічному рівні через блокування колишнім прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. З приходом до влади в результаті перемоги на виборах його опонента Петера Мадяра в ЄС сподіваються, що ситуація для України буде більш сприятливою.

11:04 11.05.2026
Сибіга у світлі змін у війні РФ проти України бачить нову роль для ЄС у мирних переговорах

09:36 11.05.2026
Каллас: Повертати незаконно депортованих РФ українських дітей дуже складно

09:21 11.05.2026
Проголошене Путіним припинення вогню було цинічним – Каллас

09:08 11.05.2026
Каллас назвала не мудрим надати РФ право визначати переговірника для ЄС, а Шредера – лобістом роскомпаній

23:04 10.05.2026
Темпи впровадження нормативної бази ЄС дають підстави для відкриття всіх переговорних кластерів – Качка

19:21 10.05.2026
Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

17:14 10.05.2026
Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

15:13 10.05.2026
У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

12:30 10.05.2026
Фіцо: Якщо Зеленський зацікавлений у зустрічі, він мусить подзвонити до Путіна

07:41 10.05.2026
Рубіо та Віткофф провели в Маямі зустріч із прем'єром Катару щодо можливого припинення війни в Ірані

