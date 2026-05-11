Каллас: є новий імпульс для офіційного відкриття переговорних кластерів для України до літа

Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас говорить, що у питанні офіційного відкриття переговорних кластерів щодо вступу України в ЄС "є новий імпульс", який надає можливості відкрити всі кластери до літа.

Про це вона сказала у понеділок в Брюсселі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

"Міністри також обговорили вступ України. Україна досягла значного прогресу в реформах за найскладніших обставин, і зараз є новий імпульс, і ми повинні використати його для просування шляху України до ЄС. Це означає відкриття всіх переговорних кластерів до літа", – заявила вона.

Високий представник потім уточнила, що "європейське літо – це серпень".

Каллас наголосила, що вступ України до ЄС – "це не благодійність, це інвестиція у нашу власну безпеку". "Наше послання Путіну чітке: європейське майбутнє України для нас важливіше, ніж знищення України для Росії", – сказала Високий представник ЄС.

Як відомо, наразі робота над шістьма переговорними кластерами щодо вступу України в ЄС продовжується на технічному рівні через блокування колишнім прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. З приходом до влади в результаті перемоги на виборах його опонента Петера Мадяра в ЄС сподіваються, що ситуація для України буде більш сприятливою.