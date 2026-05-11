17:45 11.05.2026

Цахкна: Настав час визнати, що сильна Україна – це сильна Європа

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна висловив думку, що Європейському Союзу настав час кардинально змінити ставлення до України, про це він написав у статті для онлайн-порталу Euractiv.

"Настав час кардинально змінити наше ставлення до України. Занадто часто підтримка Києва подається як одностороннє зусилля, мотивоване цінностями та доброю волею. Однак правда полягає в тому, що Європа не допомагає Україні власним коштом – підтримка України є інвестицією у власну довгострокову безпеку, економічну стійкість та геополітичне становище", – написав він.

Очільник естонського МЗС зазначив, що перед Євросоюзом є вибір: міцно інтегрувати Україну або лишити її в буферній зоні.

"Європа може міцно інтегрувати Україну у свої політичні, економічні та безпекові структури... Вона може включити Україну до своєї оборонної архітектури та скористатися її силою. Цей шлях зробить Європу безпечнішою, сильнішою та більш здатною формувати власне майбутнє. Або Європа може залишити Україну в сірій зоні. Підтримуваною, але не повністю інтегрованою. Буфером, а не партнером", – припустив Цахкна.

Він застеріг від останнього варіанту, зауваживши, що "сірі зони ніколи не залишаються стабільними надовго".

"Якщо Україну залишити у стратегічній невизначеності, настануть нестабільність та незахищеність. Одна з найпотужніших армій Європи залишиться поза її системою безпеки, і те, що мало б бути стратегічним активом, може натомість стати джерелом ризику", – зазначив міністр.

Також він наголосив на тому, що Євросоюз у такому випадку надіслав би сигнал про безпорадності у забезпеченні власної безпеки.

"Найголовніше, що Європа надіслала б небезпечний сигнал: що вона не може забезпечити безпеку у власному сусідстві або формувати власне оточення. Що саме сила, а не правила, визначає результати. Амбіції Європи виступати як геополітична сила залишилися б нездійсненими", – акцентував Цахкна.

Очільник дипломатичного відомства також зазначив, що "Росія слабша, ніж здається, а Україна сильніша, ніж багато хто в Європі готовий визнати".

"Саме цю силу Європі й потрібно інтегрувати. Для цього потрібні терміновість і чіткість. Європа має продовжувати посилювати тиск на Росію, посилюючи санкції та усуваючи лазівки. Вона має підтримувати довгострокову військову, фінансову та політичну підтримку України, щоб агресія не окупилася", – наголосив Цахкна.

