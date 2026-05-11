Інтерфакс-Україна
Політика
16:57 11.05.2026

Сибіга обговорив з очільником МЗС Естонії поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки

Фото: https://x.com/Tsahkna/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Брюсселі зі своїм естонським колегою Маргусом Цахкною, обговорили інциденти з українськими дронами та перспективи поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки.

"Сьогодні в кулуарах засідання Рада з питань закордонних справ (FAC) я зустрівся зі своїм колегою та другом Андрієм Сибігою, щоб обговорити останні події у війні Росії проти України та шляхи зміцнення нашої співпраці у сфері повітряної безпеки та протидії безпілотним літальним апаратам. Я наголосив на очікуванні Естонії, що українські дрони будуть експлуатуватися таким чином, щоб уникнути вторгнення в повітряний простір Естонії", – написав Цахкна у соцмережі Х.

Він відзначив, що Україна продемонструвала унікальний досвід та технології у протидії дронам, які є надзвичайно цінними для Естонії та нашого регіону.

"Ми серйозно ставимося до пропозиції України щодо поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки, і наші відповідні інституції продовжують обговорення цього питання", – додав Цахкна.

Теги: #ппо #цахкна #естонія #сибіга

