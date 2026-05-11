Інтерфакс-Україна
Політика
15:39 11.05.2026

Пісторіус вважає, що слова Путіна про закінчення війни можуть обманом, щоб відвернути увагу від власної слабкості

Фото: Даніяр Сарсенов

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який перебуває із робочим візитом у Києві, попередив, що заяви Володимира Путіна про можливе завершення війни в Україні можуть бути черговим "обманом".

"Я вважаю, що Путін таким підходом зрештою намагається відвернути увагу від власної слабкості. Наразі він майже не може вказати на жодні територіальні здобутки, а його армія продовжує втрачати частини завойованої території. Саме тому, що Путін все ще обманює та маніпулює громадськістю, слід сказати, що наш обов’язок як партнера України – подальше зміцнення України у військовому плані", – сказав Пісторіус на брифінгу із українським колегою Михайлом Федоровим у понеділок, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Міністр оборони ФРН підкреслив, що якби Путін дісно хотів завершити свою війну проти України, "він міг би зробити це просто вивівши свої війська" або запропонувати конкретні переговори без попередніх умов.

"І нібито триденне припинення вогню на вихідних також знову було порушено", – додав Пісторіус.

Як повідомлялося, Пісторіус прибув до Києва у понеділок для переговорів щодо розширення співпраці у сфері оборонної промисловості з Україною. Він підписав разом з Федоровим Лист про наміри між міністерствами щодо співпраці в галузі інновацій оборонних технологій.

Путін 9 травня заявив, що, на його думку, війна між РФ та Україною, у якому він розглядає Захід як сторону через підтримку України, нібито наближається до завершення, однак західні країни, за його словами, не готові це визнати через продовження політики протистояння. Його помічник Юрій Ушаков також заявив про нібито готовність Путіна до зустрічі з Зеленським, але лише у Москві.

Також Путін запропонував колишнього канцлера ФРН Ґерхерда Шредера як перемовника, щоб знову залучити європейську сторону до переговорів про припинення війни, але федеральний уряд Німеччини відхилив це. "Ця пропозиція є черговою у низці фіктивних пропозицій і є частиною відомої гібридної стратегії Росії, як повідомили урядові кола. Варіант переговорів не є надійним, оскільки Росія не змінила своїх умов. Першим випробуванням надійності стало б продовження Росією перемир’я", – йдеться у заяві.

