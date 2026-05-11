15:16 11.05.2026

Ще 16 фізосіб і сім організацій РФ поповнили санкційний список ЄС

 ЄС у понеділок розширив санкції щодо Росії, до санкційного списку внесено 16 фізичних осіб і сім організацій.

"Рада ЄС вважає, що ці 16 осіб і сім організацій відповідальні за дії, що несуть загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", – йдеться в публікації Офіційного журналу ЄС.

Серед фізичних осіб керівники дитячих військово-патріотичних таборів, а також депутати регіональних органів влади, відповідальні за молодіжну політику.

Санкції також зачепили, зокрема, севастопольське відділення ДОСААФ, військово-патріотичний клуб "Патріот", Нахімовське військово-морське училище, Всеросійський дитячий центр "Орлятко".

